Parma, Zecchino d'oro rinviato al 2024 in segno di vicinanza ad alluvionati

Parma, 18 maggio 2023 - Lo Zecchino d'oro show in programma al Teatro Regio di Parma domenica 21 maggio viene rinviato a causa della drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna e in segno di vicinanza alle popolazioni residenti nelle zone interessate dall'emergenza.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data, fissata l'11 febbraio 2024. Per coloro che non potranno assistere allo spettacolo nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro il giorno martedì 20 giugno 2023, rivolgendosi presso il punto vendita o il circuito di vendita in cui è stato effettuato l'acquisto.