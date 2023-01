Celeste Rabimbi Cortesi da Parma al concorso di Miss Universo

Celeste Cortesi, dalla diretta della serata

Parma, 15 gennaio 2023 - C’era anche un pezzo di Emilia Romagna a contendersi, nella notte tra sabato e domenica, il titolo di Miss Universo 2023, il concorso più famoso e prestigioso al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori.

Tra le 86 donne più belle del pianeta, infatti, c’era anche Celeste Rabimbi Cortesi, 25enne, che gareggiava come miss Filippine ma che nel suo Dna ha anche l’emilia romagna grazie al padre, purtroppo scomparso prematuramente, che era di Parma, cittadina che poi ha visto crescere la ragazza e spiccare il volo ma dove ancora risiede la mamma e la famiglia paterna.

Dopo aver vinto per due volte il titolo di Miss Earth Filippine, nel 2018 e nel 2022 arrivando terza nel 2021, per Celeste è stata la prima volta alla finalissima di Miss Universo.

A sostenerla, la mamma che da Parma è volata con lei a New Orleans e tutti gli amici che dalle 2 di notte hanno seguito la diretta sui social del concorso.

Celeste, bellissima, fiera, dal fisico statuario e i capelli lunghi e neri, non è riuscita a superare lo sbarramento delle 16 finaliste ma è con tanto orgoglio che tutta Parma ha tifato per questa sua giovane ragazza, tra le più belle del mondo e vera star nelle Filippine.

Descritta come una giovane molto timida, è nata a Pasay da mamma filippina e papà di Parma, arrivata poi in Emilia Romagna all’età di pochi anni dov’è rimasta fino a tre anni fa, quando il titolo di Miss Earth Filippine l’ha vista rimanere lì e iniziare il grande viaggio verso Miss Universo, con tanto impegno per prepararsi a fondo.

Lì ha anche trovato l’amore del calciatore Mathew Custodio.

Cresciuta a Parma, Celeste ha frequentato le scuole elementari “Bottego”, le medie all'Albertelli Newton e le superiori alla Liceo Sanvitale, per poi laurearsi.

La sua carriera di modella è nata a 17 anni, quando fu spinta ai concorsi dall’organizzatrice di miss Cinema che aveva notato la bellezza della ragazza.



“Celeste Cortesi ha intrapreso un viaggio di trasformazione alla scoperta di se stessa che l'ha portata oltre a scoprire le sue radici, le ha fatto guadagnare l'amore di un'intera nazione e uno scopo al di là di se stessa – scrivono da Miss Universo - lavora con Save the Children Filippine concentrandosi in particolare sul contenimento della fame e della crisi della malnutrizione. L'organizzazione fornisce risorse ai bambini più vulnerabili per garantire che crescano sani. È una causa che le sta a cuore, poiché le ricorda le lotte di sua madre per crescere lei ei suoi fratelli. Supporta anche MindNation, un'organizzazione per la salute mentale e il benessere, che fornisce colloqui, formazione e terapia a coloro che ne hanno bisogno. Spera di continuare i suoi studi nel settore immobiliare e di intraprendere una carriera nel settore. Il suo sogno più grande è riportare sua madre nelle Filippine e comprarle una casa per la pensione”.

Il concorso è stato vinto dall'americana 28enne Gabriel R'Bonney