Chi è Manuela Boselli, oggi conduttrice di Diario di Bordo al posto di Andrea Giambruno

Parma, 19 ottobre 2023 – Dopo essere finito al centro della bufera per i fuorionda svelati da Striscia la Notizia, quest’oggi Andrea Giambruno non era al timone della sua trasmissione, Diario di bordo su Rete 4. Il conduttore è infatti stato sostituito in studio dalla parmigiana Manuela Boselli.

L’assenza del compagno della premier Giorgia Meloni ha fatto discutere proprio perché arrivata il giorno successivo al caso svelato da Striscia la Notizia, che ha riportato i fuorionda di Giambruno, tra difese alla propria pettinatura (“Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni) e complimenti alla collega Viviana Guglielmi (“L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril”). Ufficialmente, la mancanza del conduttore nel programma è stata giustificata da un precedente obbligo: Giambruno era impegnato nella moderazione del convegno “Gli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile” a Pavia.

Chi è la nuova conduttrice

Mentre sarà da chiarire il ritorno di Giambruno al comando dello spazio di approfondimento del Tg4, il programma, in onda ogni pomeriggio, ha visto oggi la parmigiana Manuela Boselli alla conduzione. Nata a Parma il 5 settembre 1984, lavora per Mediaset dal 2015 mentre è arrivata nella redazione nel tg4 da giugno 2018. Qui, ha anche condotto alcune edizioni del telegiornale. Non proprio un volto nuovo, dunque, per la rete.

Gli inizi della giornalista, però, sono a casa sua, a Parma. Prima a tv Parma, poi alla Gazzetta di Parma. Rimarrà da capire se il cambio al timone sarà definitivo, oppure Giambruno tornerà già da domani al suo posto. Nel frattempo, nel programma non si è fatto riferimento all’assenza del conduttore. E anche Mediaset tace.