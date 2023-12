Il maestro Muti a Busseto: “Villa Verdi è come la casa di Mozart a Salisburgo”

Busseto (Parma), 23 dicembre 2023 - C’era anche il maestro Riccardo Muti al taglio del nastro a Busseto, paese dove nacque Giuseppe Verdi, per il restauro della statua bronzea dedicata al grande compositore e per due nuove pietre d’inciampo nella strada del melodramma che attraversa il paese.

Ospite d'onore della cerimonia, appunto, Riccardo Muti, che alle 19 dirige nel teatro Verdi di Busseto il Galà per la raccolta fondi a favore di Villa Sant'Agata, la dimora nel Piacentino dove Verdi visse. Il maestro ha spiegato: “Villa Verdi è come la casa di Mozart a Salisburgo”

La storia di Villa Verdi

L'edificio è all'asta ma il ministero per i beni culturali ha avviato il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, finalizzata all'esproprio, del complesso di immobili. «È importante che anche il ministero si stia interessando direttamente al futuro di Villa Sant'Agata - ha commentato il maestro Riccardo Muti -. Non do un giudizio sulle modalità dell'esproprio, ma se l'obiettivo è quello di fare diventare la casa di Verdi come, ad esempio, quella di Mozart a Salisburgo non posso che gioirne. Speriamo diventi un centro importante per il mondo, da visitare per conoscere l'ambiente dove Verdi ha costruito gran parte delle sue opere. Credo insomma sia un fatto molto importante». La Strada del Melodramma che commemora i grandi della storia musicale, si è arricchita di due nuove pietre, dedicate ad Antonino Votto e proprio a Muti, che di Busseto ha già ricevuto la cittadinanza onoraria nel 1997.