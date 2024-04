Summertime 2024 a Parma: il programma e le date dei concerti

Parma, 24 aprile 2024 - Un'estate in compagnia di grandi protagonisti della musica italiana. Torna 'Summertime - Parco Ducale 2024’, uno dei più importanti appuntamenti musicali nella città di Parma a cura di Caos organizzazione spettacoli, in collaborazione con Arci Parma e Fondazione Teatro Regio e con il patrocinio del comune di Parma. Sono state rese note le presenze all'interno del Festival di Antonello Venditti, il 19 luglio, Emma, il 20 luglio, e Francesco De Gregori, il 24 luglio.

Gli artisti in programma

La serata di venerdì 19 luglio è dedicata a un punto di riferimento della scena musicale romana e non solo. Si tratta di Antonello Venditti che, insieme alla sua superband, si appresta a scaldare il palco di Summertime con vari successi intramontabili della sua lunga carriera. L'artista celebra i 40 anni dall'uscita dell'album "Cuore" e la realizzazione del progetto live "Notte Prima degli Esami 1984-2024 40th anniversary".

Il giorno dopo, sabato 20 luglio, toccherà a Emma, artista tutt'ora presente nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane grazie al singolo "Apnea", in gara durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo e certificato disco di platino. La cantante pugliese era tornata a Sanremo a seguito dell'uscita dell'album "Souvenir", pubblicato a ottobre 2023 e certificato disco d'oro, e del tour "Souvenir in da club", con varie date in club di tutta Italia tra novembre e dicembre scorso.

L'ultimo ospite, a livello di tempo ma non di importanza, è Francesco de Gregori. Mercoledì 24 luglio, il celebre cantautore romano torna ad esibirsi dal vivo con la sua band, a due anni di distanza dall'ultimo tour da solista. L'artista presenterà vari brani del suo repertorio, accompagnato da Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Primiano di Biase alla Hammond, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle al mandolino e Simone Talone alle percussioni.

Info utili

L'inizio di tutti e tre gli spettacoli è previsto alle ore 21.30. E' possibile acquistare i biglietti da mercoledì 24 aprile. Per informazioni, consultare i siti web di Arci Parma e Caos organizzazione spettacoli, contattare il numero telefonico 0521-706214 o l'indirizzo mail info@arciparma.it.