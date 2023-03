Bar a Parma sforna cornetti alla farina di grillo

Parma, 31 marzo 2023 - Parma, 31 marzo 2023 - Sbarcano anche a Parma i cornetti alla farina di grillo proposti al banco insieme a brioche e dolci realizzati secondo le ricette più tradizionali della pasticceria italiana. Ai clienti la scelta. L'esperimento è servito al Palapa di via San Leonardo, uno dei locali di Michele Taddio, titolare di alcuni bar pasticceria e bistrot tra Parma e Reggio Emilia.

"E' solo una questione psicologica, un’abitudine perché alcuni clienti vengono fermati dal pensiero degli insetti ma quando assaggiano cornetti, brioche e biscotti con farina di grillo poi capiscono", assicura Taddio. "Credo che siamo i primi al mondo a vendere brioche e biscotti con questa farina - aggiunge l'imprenditore - la novità è stata presa con moltissima curiosità, a molti clienti piace, altri preferiscono quelle classiche. Come sapore ricorda quello delle brioche integrali. La nota caratteristica è che possiede un alto valore proteico".

Le briosche alla farina di grillo sono un po' più care: costano 2 euro l’una, vale a dire 50 centesimi in più rispetto a quelle classiche. Questo a causa del costo della materia prima, il tipo di farina utilizzato sul mercato è venduta a 13,50 euro all’etto. Ma i sostenitori della novità culinaria propongono diverse buone ragioni per fare un assaggio, tra le quali il futuro del pianeta: la farina di grillo o altro insetto può essere infatti una buona alternativa proteica per ridurre le emissioni di CO2, poiché tarme, grilli, formiche, rispetto agli allevamenti di carne, consumano meno suolo, richiedono meno acqua e producono meno emissioni.