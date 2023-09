Incidente in A1, chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola: i percorsi alternativi

Parma, 29 settembre 2023 – Nuovo incidente sull’A1, chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Lunghe code e uscita obbligatoria al casello di Parma. È stata chiusa alle 11.30 di questa mattina la carreggiata nord dell’autostrada Milano-Napoli a causa dell’incidente avvenuto al km 81 e che ha visto coinvolti un furgone, due camion e un pullman.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre ai vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Cosa fare: i percorsi alternativi

Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e intorno a mezzogiorno si registravano 9 km di coda in direzione Milano. Agli utenti diretti verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Parma – dove si segnalano oltre 3 km di coda – si consiglia di proseguire lungo la statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Fiorenzuola. Viste le lunghe code anche a Parma, Autostrade consiglia di anticipare l'uscita a Terre di Canossa-Campegine. Per le lunghe percorrenze Per le lunghe percorrenze, si consiglia di seguire le indicazioni per la A22 del Brennero e per la A4 Torino-Trieste verso Milano.

Traffico in tilt anche sulla via Emilia

La deviazione obbligatoria ha intasato anche la via Emilia, dove il traffico è bloccato. Attualmente - per chi viaggia in direzione Milano - si registrano 8 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola, tratto in cui viene deviato il traffico dall'autostrada. Il personale e le squadre Anas sono sul posto per la gestione ed l supporto della viabilità