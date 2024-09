Incidente sulla A1 a Fidenza, camion si ribalta

Parma, 5 settembre 2024 – Grave incidente poco dopo le 15 sulla A1: a causa di un incidente autonomo, un camion si è ribaltato e ha invaso entrambe le carreggiate.

E’ accaduto al chilometro 89 tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza): l’incidente ha causato code e disagi in entrambe le direzioni sul tratto, con il traffico che per diverse ore nel pomeriggio ha proceduto su una sola corsia per senso di marcia.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, il personale della seconda direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia e i soccorsi sanitari. Salvo il conducente, che ha avuto solo ferite lievi.