Parma, incendio dell'area ex Salamini, il sindaco: "Scuole aperte con intervallo in aula"

Parma, 28 aprile 2023 - In via Emilio Lepido, l'incendio che ha interessato ieri 27 aprile l'ex Salamini è definitivamente spento e non si contano feriti o intossicati. I Vigili del Fuoco sono rimasti al lavoro tutta la notte tra il 27 e il 28 aprile e sono tuttora sul luogo a monitorare la situazione. Il sindaco Michele Guerra aggiorna i cittadini dai social: "Dalle prime verifiche speditive di Arpae, non vi sono stati riscontri circa il rilascio nell’aria di sostanze che possano destare preoccupazione per la salute dei cittadini. Sono in corso più approfondite analisi di laboratorio", afferma il primo cittadino, i risultati delle analisi dell'aria sono attesi per le prossime ore.

Intanto oggi le scuole sono state regolarmente aperte. "In via precauzionale - sottolinea il sindaco - e in attesa di avere gli esiti delle analisi di Arpae è stato mandato un alert chiedendo, solo per la giornata di oggi 28 aprile, di tenere gli studenti nelle aule e inibire la frequentazione delle aree esterne". Guerra questa mattina ha convocato un vertice con Prefetto, Comando dei Vigili del Fuoco, Arpae, Igiene Pubblica, Polizia Locale, Protezione Civile, Assessori competenti e tecnici del Comune di Parma.

I rilevamenti dei tecnici

Per proseguire con le indagini i tecnici di Arpae, nelle vicinanze del magazzino distrutto, hanno installato campionatori passivi, a lunga durata (in genere 24 ore) per la rilevazione di inquinanti organici che possono essersi prodotti a seguito della combustione dei materiali presenti andati distrutti nell'incendio: idrocarburi (benzene, toluene, etilbenzene, xileni) fenoli, esteri, aldeidi ecc. Per la rilevazione dei microinquinanti organici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e furani è stato installato invece un campionatore ad alto volume in grado di raccogliere anche concentrazioni minime di queste sostanze nell'aria ambiente.

Da parte del Comune, al momento, resta l'invito rivolto a tutti i cittadini di chiudere le finestre e non esporsi ai fumi, evitare spostamenti e frequentazioni dell'area interessata dall'incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti.