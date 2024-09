Elezioni provinciali a Parma, vince Alessandro Fadda: è il nuovo presidente

Parma, 30 settembre 2024 – Alessandro Fadda, sostenuto dal centrosinistra e sindaco di Torrile, è il nuovo presidente della provincia di Parma: ha sconfitto per 5 voti lo sfidante civico Nicola Cesari, primo cittadino di Sorbolo Mezzani. La sfida elettorale – alla quale non hanno partecipato i cittadini, in quanto il voto era riservato a sindaci e consiglieri comunali – si è conclusa per 247 a 242.

I risultati sono stati ponderati: in poche parole, il peso degli elettori delle città grandi è stato maggiore di quello degli elettori delle città più piccole. Proprio questo cavillo ha ‘incoronato’ Fadda, traghettato da Parma, mentre Cesari ha ottenuto più consensi dalla provincia.

“Il mio obiettivo è rendere la Provincia ancora più vicina ai comuni – ha dichiarato il presidente neoeletto alla Gazzetta di Parma – Dopo dieci anni da sindaco ho ben presente che i problemi dei comuni hanno bisogno di soluzioni concrete”.

Cesari sottolinea la vittoria al fotofinish dello sfidante: “Il segnale politico che arriva è molto chiaro – ha spiegato alla Gazzetta – Dimostra che si è aperta una vita alternativa che deve far riflettere in vista del futuro”. Il sindaco di Sorbolo è stato sostenuto indirettamente anche dal centrodestra, che non ha presentato un proprio candidato.

Fadda succede quindi ad Andrea Massari, eletto nel 2021 e costretto a una fine prematura del suo mandato (di regola dura 4 anni) in quanto non è più sindaco di Fidenza, carica che ha lasciato lo scorso giugno dopo 10 anni.