Elezioni a Salsomaggiore 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Salsomaggiore Terme (Parma), 15 maggio 2023 – I cittadini di Salsomaggiore Terme ieri e oggi si sono recati ai seggi elettorali per scegliere il sindaco che li amministrerà per i prossimi cinque anni. Per conoscere il nome del vincitore bisogna attendere lo spoglio in partenza alle ore 15 non appena si chiuderanno le urne. Vi daremo i risultati finali delle elezioni comunali 2023 aggiornando questo articolo alla fine dello spoglio che seguiamo in diretta.

Risultati elezioni a Salsomaggiore in tempo reale

Candidati sindaco a Salsomaggiore

In 4 a contendersi il ruolo di primo cittadino della città termale e 10 le liste di candidati consiglieri comunali in corsa durante questa tornata elettorale.

Il centrodestra unito ha candidato Luca Musile Tanzi, ex presidente del Consiglio comunale. Alla guida della lista civica ‘Liberamente Salsesi’, Tanzi è appoggiato da Fratelli d’Italia, Lega e da Forza Italia. Il secondo sfidante è l’ex assessore Stefano Compiani sostenuto dalla lista civica ‘SiamoSalso’.

Il centrosinistra, invece, corre diviso. L’alleanza Partito Democratico e Movimento 5 stelle ha proposto Alessandro Bernazzoli, candidato sindaco della lista ‘Salsomaggiore e Tabiano Terme 2030’, mentre Marco Trevisan, attuale assessore alle infrastrutture della Giunta guidata da Filippo Fritelli giunto alla fine del secondo mandato, compete alle elezioni con il sostegno delle liste ‘La Salamandra’ e ‘Scelgo Trevisan’.

Risultati delle elezioni comunali a Solignano e Soragna

In provincia di Parma rinnovano la carica di sindaco e consiglio comunale anche Solignano e Soragna. In questa sezione dell’articolo riporteremo i risultati in tempo reale.