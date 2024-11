Elezioni Emilia Romagna, i nomi dei candidati a Parma

Le votazioni sono sempre più vicine. Anche a Parma, come nel resto dell'Emilia Romagna si voterà domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15 anche la provincia di Parma per rinnovare il consiglio regionale.

I candidati per la presidenza sono quattro. Partiamo da Michele de Pascale, che appoggiato dal centrosinistra ha dalla sua parte un totale di cinque liste: Pd, Avs, Movimento 5 stelle, Emilia Romagna futura e la sua lista civica. Appoggiata invece dal centrodestra Elena Ugolini ha il favore di 4 schieramenti ovvero Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e la lista civica. Poi abbiamo Federico Serra con il partito promosso da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e infine Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.

Si andrà alle urne quindi non solo per eleggere il presidente della giunta regionale ma anche per nominare i 50 consiglieri dell'assemblea legislativa.

Ecco nel dettaglio i nomi dei candidati consiglieri per il collegio di Parma.