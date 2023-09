Nuoto paralimpico, Giulia Ghiretti premiata in Regione dopo l'oro ai Mondiali di Manchester

Bologna, 21 settembre 2023 – "Talento, tenacia e impegno": con queste brevi, seppur significative parole il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha accompagnato la consegna della targa, con relativa premiazione, a Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica reduce dal successo mondiale a Manchester, dove l'atleta di Parma ha saputo portarsi a casa l'oro nei 100 metri rana SB4.

"Per me è un onore - esordisce Ghiretti, che aggiorna la sua personale bacheca salendo così a 24 medaglie tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei - ricevere un riconoscimento del genere, che va al di là di ciò che faccio in acqua. Siamo prima di tutto persone, e sono felice che questo sia stato sottolineato. Non posso dimenticare che il Presidente in prima persona mi fu vicino anche durante il periodo del Covid, quando riuscii a partecipare in extremis agli Europei di Funchal del 2021, ovviamente da vaccinata e negativa e nel pieno rispetto delle norme, quando in famiglia si erano registrati casi di positività: un’attenzione, quella di allora e quella di oggi, per le quali non posso far altro che dire grazie". Una storia, quella di Giulia, raccontata nel libro (edito da Piemme) autobiografico "Sono sempre io", scritto insieme ad Andrea Del Bue e nel quale viene narrata la sua vita: un racconto di eccezionale normalità. "Con il libro - spiega Ghiretti . volevamo aumentare la curiosità sul mondo della disabilità, e fare conoscere ciò che c'è dietro al mondo paralimpico, e se possibile anche aiutare gli altri. Ma, soprattutto, mettere la persona davanti a tutto”.

Il libro dovrebbe essere presto presentato anche a Bologna, mentre Stefano Bonaccini ha accompagnato con queste parole il discorso di Giulia: "Giulia fu portabandiera ai Mondiali di nuoto paralimpico, nel 2017, a Città del Messico, il che dimostra qualità umane e personali che vengono riconosciute da tutti. Giulia deve essere presa come esempio di abnegazione, al di là delle condizioni fisiche che ci contraddistinguono ognuno di noi deve avere il diritto di praticare sport". Con Bonaccini presente anche Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, mentre il CIP era rappresentato dal delegato provinciale di Bologna Roberto Cristofori.

E, sul lato sportivo, Giulia ha già le idee chiare, nonostante un'agenda fitta di impegni: "Punto a Parigi, alle Paralimpiadi dell'anno prossimo: manca un anno, ma la mia testa è già focalizzata su quell'obiettivo. Prima, ad aprile, ci saranno invece gli Europei, il luogo deve essere ancora deciso ma sono stati assegnati. Sarà un 2024 bello strong".

Giulia inoltre parteciperà domani pomeriggio all'ExpoAid che si svolgerà da domani a domenica a Rimini, intervenendo nel seminario 2 (Disabilità e Sport: campioni e atleti a confronto), al fianco del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e, tra gli altri, al Presidente del CIP Luca Pancalli.