Parma, violenza sessuale su una 14enne. L’aggressore: “Ti voglio assaggiare”

Parma, 1 settembre 2023 – Quattordicenne aggredita fuori dal pub, un ragazzo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su minore. È successo domenica scorsa a Parma. La ragazzina si fidava di quel 22enne di origine senegalese che aveva incrociato molte volte nel locale. Erano usciti insieme a parlare, ma lui l’ha aggredita e molestata. “Ti voglio assaggiare”, le ha detto prima di avventarsi su di lei. Per fortuna la 14enne è riuscita a divincolarsi e dare l'allarme.

La minaccia: “Ti voglio assaggiare”

Quella sera lei era arrivata nel disco pub con un’amica per trascorrere una serata spensierata, una delle ultime domeniche di vacanza prima dell’inizio della scuola. Ad un certo punto decide di uscire a fare due chiacchiere col 22enne che altre volte aveva incrociato nel locale. Le attenzioni di lui però, una volta in disparte, si sarebbero fatte insistenti e aggressive.

La 14enne riesce a divincolarsi e a denunciare l'accaduto ai carabinieri. Il 22enne viene bloccato la sera stessa dai militari ed è stato arrestato. Ora è in cella su richiesta della pm Paola Dal Monte. La gip Beatrice Purita ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata su minore