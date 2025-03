Caccia al tesoro per archeologi in erba

Pesaro, 19 marzo 2023 - Un doppio appuntamento si terrà, sabato 22 marzo alle 19 e alle 21, per scoprire, divertendosi, le meraviglie custodite nel Museo Archeologico Oliveriano: in occasione delle Giornate Fai di Primavera torna l’ormai nota “Caccia al Reperto“, il gioco a metà tra gioco della memoria, memory e una tradizionale caccia al tesoro dedicato ai più piccoli (consigliato dai 6 agli 11 anni), ma amato anche dagli adulti. Il fondatore dell’Ente Olivieri, Annibale degli Abbati Olivieri – interpretato da Luca Cangini, archivista del’Ente – sfiderà i giovani partecipanti a calarsi nei panni di archeologi in erba, che, cartina del museo alla mano, saranno chiamati a riconoscere e individuare i reperti più famosi del “suo” Museo Archeologico: dalla stele di Novilara all’Amorino, dai corredi funebri della necropoli picena alle iscrizioni romane, attraverso speciali adesivi disegnati per l’occasione da Eleonora Colli, volontaria del Servizio Civile Universale. Consigliata la prenotazione al 339 8265159: i posti per ogni turno, della durata di circa 1 ora, sono limitati (max 25 persone). Al termine della Caccia, ogni partecipante riceverà sulla propria mappa uno speciale sigillo in ceralacca firmato da Annibale degli Abbati Olivieri in persona. L’attività è a offerta libera, destina al Fai.