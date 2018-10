Pesaro, 3 ottobre 2018 – Torna, con l’ottava edizione, Andar per fiabe, la rassegna di teatro per bambini, e non solo, che si articola in 27 spettacoli, dal 14 ottobre 2018 al 14 aprile 2019 (ore 17). Ad ospitarla 16 teatri di altrettanti Comuni del territorio provinciale: Apecchio, Cagli, Fano, Frontone, Gradara, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro (che entra da quest’anno nella rete), Mondavio, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro, Urbania, Urbino e Vallefoglia.

La rassegna è stata presentata da Gilberto Santini, direttore di Amat, e da Lucia Ferrati, coordinatrice della Rete Teatrale della provincia di Pesaro e Urbino con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni ospitanti. La domenica pomeriggio sarà animata da spettacoli dal vivo, letture ad alta voce, laboratori, mostre, come quelle nate dalla collaborazione con il pittore, illustratore e scultore Michele Ferri e con il Liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Protagoniste della rassegna saranno 23 Compagnie provenienti da tutta Italia, di cui sette marchigiane, specializzate nel teatro per i più piccoli, che proporranno vari linguaggi: dal teatro disegnato (le Strambe storie di Teatro dell’Orsa e Libero zoo di Gek Tessaro) al circo-teatro (Diapason de ICircondati, Il Circo delle Bolle della Compagnia Ribolle e Scratch & Stretch del Circo El Grito), dal teatro d’attore e di figura (L’albero di Pepe di Atgpt, Becco di rame del Teatro del Buratto, A casa del lupo e Ulysses! del Teatrodelleisole e Il Circo Pouët), al teatro musicale e di narrazione (Vado via con i gatti di Gruppo Musicaparole, Vita da gatto di Ferruccio Filipazzi, Attento Pierino…arriva il lupo! de Il Baule volante, I musicanti di Brema di Teatro Perdavvero).

Saranno rappresentati, in chiave moderna e con suggestive messe in scena anche i grandi classici della fiaba come Cappuccetto rosso di La luna nel letto, Rosaspina del Teatro del Piccione, Il soldatino di piombo di Teatrino dell’Erba Matta, I tre porcellini di Pandemonium Teatro. Spazio anche al teatro come luogo delle emozioni con Bu bu Settete di Atgtp, C’era 2 volte 1 cuore di Tib Teatro, Sotto la tenda di Cicogne Teatro Arte Musica, Pigiami di Fondazione Trg e Out di Unterwasser. In programma anche alcune novità: lo spettacolo Terrarium di Fondazione Trg e tre nuovissime produzioni dedicate a grandi personaggi del passato: Figaro. Largo al factotum!, spettacolo di Teatro Linguaggi dedicato a Gioachino Rossini a conclusione delle celebrazioni per il 150° della morte del compositore, Raphael Trepuntozero, omaggio del Teatrodelleisole a Raffaello Sanzio e Leo, uno sguardo bambino sul mondo, per festeggiare, con la Compagnia Drammatico Vegetale, il Cinquecentenario del genio di Leonardo da Vinci. Un calendario fittissimo riportato in ogni dettaglio nella simpatica brochure dedicata alla rassegna. Prima degli spettacoli (ore 16) i foyer dei Teatri ospiteranno attività ludico-didattiche: le letture ad alta voce, con i lettori volontari del progetto Nati per Leggere e del Sistema Bibliotecario Alto Metauro, i laboratori interculturali e creativi, il laboratorio musicale condotto da Isotta Grazzi, i Giochi di una volta.

Andar per Fiabe sostiene il progetto di solidarietà 'Abbraccia un bambino', nato dalla collaborazione tra l’Associazione “I Bambini di Simone” e la Caritas Diocesana di Pesaro, una ‘adozione vicina’ che sostiene le famiglie con bambini in stato di fragilità sociale. A questo scopo il pubblico potrà acquistare le creazioni in legno della Azienda Bartolucci Francesco di Belvedere Fogliense, fra cui PUK, la mascotte di Andar per fiabe. La rassegna Andar per fiabe è organizzata da AMAT, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, il sostengo del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, della Regione Marche e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Info: AMAT, uffici di Pesaro 0721 3592515; 366 6305500.