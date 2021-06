Pesaro, 11 giugno 2021 - C'è un mondo incantato tra Pesaro e Colobarone, tra Marche e Romagna dove le favole prendono vita. E' il bosco magico dell'associazione Stalla & Stelle, dove gli adulti tornano bambini e i bambini si riempiono di meraviglia, passeggiando alla scoperta del villaggio degli gnomi, accompagnati da elfi, fate, streghe e maghi. L'appuntamento da non perdere è per domenica 13 giugno, alle 11 oppure alle 17,30, sulle Siligate in strada Ronchi.

Claudia Lorenzetti, pesarese, tra gli ideatori del progetto spiega che "tutto nasce dall'idea di raccontare ai bambini la natura in maniera fabiesca, per coinvolgerli e sensibilizzarli su svariati argomenti che hanno però sempre per protagonista madre natura".

I bambini, ma anche i genitori che li accompagnano, vengono guidati in un percorso magico. Si parte dalla casetta della strega, che inizia a raccontare una storia davanti al suo calderone. "Le storie cambiano ogni volta - dice Claudia - una volta si insegna l'amore per animali, un'altra il rispetto della natura, un'altra ancora a riconoscere le proprie emozioni, comprese rabbia e tristezza".

Poi si parte tutti insieme per la passeggiata nel bosco, alla scoperta dei vari personaggi, fata Flora e fata Fauna, il piccolo elfo, il saggio mago. Fino al villaggio degli gnomi, attenti a non farsi spaventare dal gigante Sofione. I piccoi restano affascinati anche dai personaggi più strani, come il folletto che non parla ma si fa capire attraverso il linguaggio del corpo, o dall'elfo canterino che canta e suona.



L'evento è a cadenza mensile e a numero limitato, è dunque necessaria la prenotazione: per info 3664130416.