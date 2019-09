Pesaro, 16 settembre 2019 – Alla scoperta dei brodetti e delle zuppe di pesce marchigiane. L’appuntamento è per venerdì 20 alle 20,30 alla Taverna del pescatore di Casteldimezzo per tre piatti imperdibili: il brodetto alla Portorecanatese, unico brodetto in bianco allo zafferano (Bianchello del Metauro Doc Tradizionale 2018 Guerrieri).

Quindi il brodetto Pesarese della Taverna del Pescatore con le mezze maniche, pasta Guerrieri, al sugo di brodetto, abbinate al Bianchello del Metauro Doc Superiore 2018 Celso Guerrieri. A seguire il brodetto alla Sambenedettese con il Marche Bianco Igt Guerriero Bianco 2017 Guerriero. Chiusura con la Bavarese al limone.

Prenotazioni allo 0721 208116 anche per la serata di venerdì 27 settembre alle 20,30 che sarà dedicata al baccalà di Marcella (foto con il figlio Marco) e ai vini della tenuta Carlini di Fiorenzuola di Focara. Il menù: insalata di baccalà con porro fresco e oli Evo, quindi razza ai peperoni, poi piadina e sardoncini (Colli Pesaresi Doc Bianco Pianeta Bianco 2018 vitigno Albanella Carlini). Tagliatelle al sugo rosa di baccalà (Marche Igt Sauvignon Pianeta Arancio 2018 Carlini), Baccalà di Casteldimezzo (Colli Pesaresi Doc Focara Pinot Nero 2016-Carlini) con zuppa inglese finale. Conduce il sommelier ed enogastronomo Otello Renzi.