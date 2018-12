Ancona, 16 dicembre 2018 - Dai ritmi rock de 'I Meganoidi' alla calda voce della cantautrice Maria Antonietta ad Ancona, fino ai Gemelli Diversia San Benedetto del Tronto, passando per il Winter Jamboree (Summer Jamboree in versione invernale) a Senigallia, con la partecipazione di 5 famosi dj internazionali. C'è l'imbarazzo della scelta per questo Capodanno 2019 nelle Marche.

LEGGI ANCHE Natale e Capodanno 2019, il teatro è il grande protagonista. Il programma

Se siete in cerca di idee, per trascorrere al meglio la notte più lunga dell'anno, le piazze della nostra Regione si trasformeranno in locali a cielo aperto, dove gli ospiti potranno cantare, ballare e brindare al nuovo anno in arrivo. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere, con gli spettacoli, i concerti e gli ospiti più attesi.

- Ad Ancona, gli ospiti d’onore del concerto di fine anno, in piazza del Papa, saranno I Meganoidi e Maria Antonietta. Il 31 dicembre prende il via una serata dal vivo con due concerti di altissima qualità musicale, capaci di infiammare il pubblico fino a tarda notte. La serata viene introdotta fino a mezzanotte da un djset a cura di Eve, per poi lasciare il posto, dopo il brindisi, ad una delle più talentuose cantautrici dell'attuale scena italiana, Maria Antonietta, cantautrice pesarese doc classe 1987. Dopo la sua esibizione, tocca invece, a un gruppo di culto della scena italiana che quest'anno compie 20 anni di attività, i Meganoidi. Una band che ha all'attivo produzioni che hanno fatto pensare, riflettere, ballare e divertire migliaia di giovani di tutto il Paese e che approda nel pieno di una seconda giovinezza. Tra i loro successi più conosciuti ci sono le canzoni "Supereroi contro la municipale" e "Zero Reticoli". L'evento è gratuito e aperto a tutti. Il deejay set ha inizio alle 10.30 e la serata si chiude alle 2 di notte.

- A Senigallia, l’ultimo dell’anno 2018, avrà un sapore speciale. La festa inizierà, in piazza del Duca, alle 23 circa e raggiungerà il suo apice alla mezzanotte del 1° gennaio 2019 con un grande spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio silenziosi (pensati per evitare spaventi a cani, gatti ed altri animali). Nella stessa sera del 31 dicembre, inoltre, alla Rotonda a mare è in programma il Winter Jamboree New Year’s Eve Party, con la partecipazione di cinque famosi Dj internazionali che faranno ballare il pubblico con un'ottima compilation musicale degli anni ’30, ’40 e ’50.



- A San Benedetto del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), la serata di lunedì 31 dicembre, ospiterà, nell’area compresa tra piazza Giorgini e viale Buozzi, i Gemelli Diversi, il duo formato da Thema e Strano. Presente nel panorama musicale italiano dalla fine degli Anni '90, i due allieteranno l’evento dell’ultimo dell’anno, con tanti successi quali 'Vivi per un miracolo', 'Nessuno è perfetto', 'Dammi solo un minuto', 'Anima Gemella' e altri celebri brani del loro repertorio.

- Ad Ascoli Piceno San Silvestro a misura di giovani quello che si festeggerà il 31 dicembre, dalle 22.30 fino a tarda notte, in piazza del Popolo. Il format che il Comune riproporrà per salutare l’arrivo del 2019, in collaborazione con l’associazione ‘Prime’, è pressoché uguale a quello di successo dello scorso anno: musica dal vivo grazie alla presenza di una band, dj set, vocalist e uno spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte. Non mancheranno, naturalmente, come tradizione vuole, panettone e spumante per tutti offerti da Conad Adriatico per brindare al nuovo anno. E se nel salotto cittadino la festa sarà aperta a tutti coloro che amano fare il conto alla rovescia in piazza, nei ristoranti della città, su prenotazione, saranno di scena cenoni e feste danzanti per tutti i gusti.

- A Macerata, capodanno in piazza, con musica dal vivo per ballare, spettacolo sul ghiaccio, luci sulla torre, spumante & panettone e dj – set di mezzanotte.



- A Fano, il Capodanno lo si festeggia al Teatro della Fortuna con lo spettacolo del San Costanzo Show. Lunedì 31 dicembre 2018, dalle ore 22, tutti pronti per le risate di “Ride Bene Chi Ride Il Primo”. Si comincia con “Il Giro del Mondo in Ottanta Minuti”: dopo il debutto sold out a Cagli, lo spettacolo a tema viaggi del San Costanzo Show, sbarca a Fano. I personaggi offriranno gag ambientate nelle diverse capitali del mondo, in un viaggio alla scoperta del lato comico. Alle 23.30, poi, ci sarà il brindisi di mezzanotte nel foyer e a mezzanotte e mezza arriverà “Ride Bene Chi Ride Il Primo” con La Canzonissima del San Costanzo Show, i più grandi e improbabili successi musicali di sempre.



- A Pesaro, si rinnova l’appuntamento con il capodanno in piazza del Popolo. Il 31 dicembre, per festeggiare l’arrivo del 2019, prenderà il via “Love is in the Air”: inizio alle 21,30 con dj set, per proseguire, alle 22,30, con la musica dal vivo di Karta Karbone (live band) che allieteranno gli ospiti con una performance live delle hits ’70-’80 e che accompagneranno il pubblico fino al countdown e al brindisi per il nuovo anno. La festa proseguirà fino a notte inoltrata, con dj set dello staff ‘We Pesaro Disco History’, insieme a Michele Bicciato, Roberto Venturini, Auerbach e Giancarlo Giagnolini (voce di Davide Cerio), in collaborazione con Disco Diva.