Pesaro, 12 novembre 2021 - Pesaro continua confermarsi sempre più città della bicicletta, ora arrivano i corsi gratuiti di formazione per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. “Insegniamo, già da giovanissimi, all’utilizzo della bici in una città che ha fatto di questo mezzo un vanto – ha spiegato l’assessora Della Dora -, con il progetto “La mia prima patente” educhiamo i bambini a diventare dei ciclisti consapevoli e rispettosi del Codice della strada”.



Polizia Municipale, Comune di Pesaro e We Bike Marche si uniscono per quattro appuntamenti suddivisi in due cicli alla fine dei quali verrà data, ad ogni bambino e bambina partecipante, una mini-patente di guida con annesso un gadget a tema. Quattro lezioni, nelle date di sabato 20-27 novembre e 4-11 dicembre da tre ore ciascuna nel quale si spiegheranno le regole base del Codice della strada con l’unica prerogativa di arrivare il loco con bici e casco personale. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Parco Miralfiore, dalle 9.30 alle 12, e verranno allestiti percorsi che simuleranno situazioni stradali, ciclabili e attraversamenti pedonali.



Per partecipare è necessario compilare il modulo presente nell’area tematica “sport” del portale del Comune di Pesaro e inviarlo all’indirizzo mail primapatente@comune.pesaro.pu.it entro il 17 novembre.





