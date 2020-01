Pesaro 29 gennaio 2020 – Tornano i Concerti Aperitivo, rassegna ideata e organizzata dalla Filarmonica Gioachino Rossini, giunta alla terza edizione (domenica 2 febbraio, chiesa dell’Annunziata, ore 11). Una rassegna che ha saputo conquistare il pubblico e che si realizza con il patrocinio del Comune di Pesaro e la collaborazione di AMAT Marche. Ancora quattro incontri musicali nel programma dell'iniziativa, tra febbraio e maggio, la domenica alle 11. Ad accogliere musicisti e pubblico la suggestiva chiesa dell’Annunziata, nel centro storico di Pesaro, che con i suoi stucchi diventa contenitore per un'ora di musica di eccellente livello. La scelta di autori per la terza edizione dei concerti è orientata esclusivamente verso l'eccellenza della musica classica, con esecuzioni firmate Beethoven, Mozart e Bach. Il primo appuntamento, è dedicato alla sinfonia n. 1 in Do Maggiore Op. 21 di Ludwig Van Beethoven, proposta nell'apprezzata formula della "prova d'orchestra". Sul palco la Filarmonica Rossini diretta dal Maestro Michele Antonelli.

Un'occasione speciale per il pubblico che potrà avvicinarsi al lavoro di un ensemble orchestrale e scoprire le caratteristiche musicali di una celebre composizione. Secondo concerto, domenica 22 marzo, con l'Ensemble della Filarmonica in formazione di quintetto composto da Alessandro Maffei al pianoforte, Stefano Rava all'oboe, Davide Felici al clarinetto, Paolo Biagini al fagotto, Massimo Mondaini al corno. In programma il quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno in Mib Maggiore K 452 di Wolfgang Amadeus Mozart e il quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno in Mib Maggiore op. 16 di Ludwig van Beethoven. Domenica 5 aprile terzo incontro musicale interamente dedicato a Johann Sebastian Bach.

In pedana l'Ensemble della FGR, questa volta in ottetto con i solisti: Ana Julia Badia Feria al violino, Cristina Flenghi al flauto, Lorenzo Antinori al clavicembalo; ad accompagnarli Elia Torreggiani e Cecilia Cartoceti ai violini, Michela Zanotti alla viola, Antonio D'Antonio al violoncello e Jean Gambini al contrabbasso. In programma i Concerti Brandeburghesi n. 3 e n. 5, e il concerto in Fa Minore per clavicembalo e archi BVW 1056. Chiusura della rassegna domenica 10 maggio di nuovo con la grande formazione della Filarmonica Rossini con il Maestro Michele Antonelli sul podio. In programma un'altra delle grandi composizioni di Beethoven, la sinfonia n. 7 in La Maggiore Op. 92 presentata con la formula della "prova d'orchestra". Il direttore artistico della Filarmonica, Michele Antonelli, sottolinea la presenza di molte esecuzioni di brani firmati da Ludwig van Beethoven, scelti per ricordare il 250° anniversario della nascita del compositore tedesco, nato a Bonn nel 1770. Biglietti da 5 e 10 euro in vendita alla chiesa dell’Annunziata un’ora prima del concerto.