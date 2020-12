Pesaro 12 dicembre 2020 – Primo appuntamento della 61a stagione dell’Ente Concerti di Pesaro, presieduto da Marta Mancini, nell'imminenza delle festività natalizie (Teatro Rossini, domenica 13 dicembre, ore 19). Sarà possibile seguirlo in streaming gratuito, sul canale YouTube Marche Concerti e sulla pagina Facebook dell'Ente Concerti, essendo il Teatro Rossini chiuso al pubblico per le restrizioni imposte dalla pandemia. Il concerto di Natale è organizzato da Marche Concerti, network regionale dedicato alla promozione della musica classica e contemporanea composto da Società Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona, Associazione musicale Appassionata di Macerata ed Ente Concerti di Pesaro.

L’evento vedrà protagonisti la FORM – Orchestra Sinfonica Marchigiana ed il celebre violinista Massimo Quarta. Sul podio Alessandro Bonato, giovane e affermato direttore d’orchestra, apprezzato dal pubblico pesarese al Rossini Opera Festival 2020 Il programma propone pagine dalla grande letteratura musicale tedesca: il Concerto in re maggiore op. 61, l’unico per violino composto da Beethoven, in omaggio al genio di Bonn nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita. Seguirà la Sinfonia n. 4, cosiddetta “Italiana”, di Felix Mendelssohn - Bartholdy. Da sottolineare che fu lo stesso Mendelssohn a contribuire alla trionfale riscoperta del Concerto op. 61 di Beethoven con un’esecuzione a Londra nel 1844. Massimo Quarta, classe 1965, è considerato uno dei più importanti violinisti della sua generazione. Originario di Lecce, ha studiato al Conservatorio della sua città e si è specializzato, fra gli altri, con Salvatore Accardo.

Nel 1991 è stato il primo italiano, dopo Salvatore Accardo nel 1958, a vincere il Premio Paganini di Genova. Da allora ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato ad esibirsi in sale e teatri di tutto il mondo suonando con i direttori più prestigiosi. Da oltre venticinque anni svolge anche l’attività di direttore d'orchestra. Dal 2017 è direttore artistico della Orquesta Filarmónica di Città del Messico. Nato nel 1995, Alessandro Bonato è risultato vincitore del 3° premio assoluto alla “The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018” (appena ventitreenne, unico italiano selezionato su 566 candidati e il più giovane di tutta la competizione). Ha già al suo attivo un’esperienza da musicista che lo pone tra i giovani emergenti dell’attuale panorama musicale italiano. Avviato precocissimo alla direzione d’orchestra, dal 2013 studia e si perfeziona sotto la guida di Maestri quali Donato Renzetti e Umberto Benedetti Michelangeli. Debutta ufficialmente come direttore nel 2013 dirigendo l’orchestra del Conservatorio della sua città. A marzo 2019 ha diretto “La cambiale di matrimonio“ di Rossini al Teatro Rossini di Pesaro in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dalla morte del compositore, in una produzione del Rossini Opera Festival. Ad agosto 2020 come anteprima del Rossini Opera Festival ha diretto la Petite Messe Solennelle di Rossini. Info: Ente Concerti, 0721 32482, info@enteconcerti.it, www.enteconcerti.it.