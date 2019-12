Pesaro 19 dicembre 2019 – Concerto di Natale in piazza nell’ambito dell’ottava edizione di Sinfonica 3.0 per I Concerti Xanitalia – Winter edition (Piazza del Popolo, domenica 22 dicembre, ore 17). Una festa insieme offerta alla cittadinanza con le musiche degli Abba. La formazione cameristica dell’Orchestra Sinfonica Rossini, organizzatrice dell’evento su un’idea di Franco Signoretti, patron di Xanitalia e sostenitore principale dell’OSR, sarà diretta da Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti, con la partecipazione delle soliste Clarissa Vichi e Valentina Ariemma ed i ballerini di Center Stage con le coreografie di Laura Mungherli ed i testi di Lorenzo Piscopiello. “Insieme a Valentina – sottolinea Vichi – daremo vita ad un vero e proprio musical sulle musiche degli Abba, gruppo storico che unisce pop e rock”.

Una vera e propria festa musicale, sulla scia del lusinghiero successo dello scorso anno, questa volta sulle note degli Abba, gruppo che ha raggiunto un successo mondiale ed è considerato tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale con oltre 400 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Verranno proposti successi quali Mamma mia, Dancing Queen, Waterloo, Take a chance on me che rivelano l’accuratezza della composizione delle melodie e armonie. Gli Abba sono rimasti famosi anche per i loro coloratissimi costumi e per i video musicali diventati veri e propri classici nel loro genere. Un appuntamento da non perdere per cantare e ballare insieme scambiandosi gli auguri sotto l’albero di Natale.