Ancona, 28 aprile 2018 - Ecco cinque idee per trascorrere la Festa dei Lavoratori nelle Marche.

Ritorno ai Sibillini e ai Piani di Castelluccio (Ascoli Piceno): un viaggio a 1400 metri di quota per scoprire le prime fioriture spontanee di narcisi, orchidee, genzianelle e altre rarità botaniche. Non solo fiori ma anche funghi infatti prugnoli, prataioli, vescie spuntano tra pascoli ed incolti che circondano il piccolo borgo di Castelluccio. L’avventura inizierà da Forca di Presta, valico appenninico a 1550 metri d’altezza che divide le Marche dall’Umbria e regala scenari mozzafiato dal Monte Vettore al Parco Nazionale della Laga al Corco Grande del Gran Sasso. Nell’ultimo tratto dell’escursione, quello nella splendida faggeta di Macchia Cavaliera, si potrà godere di una vista incredibili grazie alla terrazza panoramica che si affaccia sugli altipiani carsici. Per finire merenda a base di prodotti tipici della zona.



Scampagnata e pic-nic a Fratterosa (Pesaro-Urbino): La Cantina Terracruda propone una giornata all’insegna del relax e della tradizione per scoprire le bellezze e le bontà del territorio. In collaborazione con il Ponticello trekking Viaggi e Lapallarotonda, l’azienda vinicola ha organizzato un trekking della durata di circa 3 ore con percorso adatto a grandi e piccini per visitare le campagne, i vigneti e la Cantina, per conoscere le tecniche di lavorazione dei loro vini Doc. A seguire il pic-nic all’aperto, a base di ottimi prodotti locali.



Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi (Ancona): paesaggi ricchi di fascino e tesori storico-naturalistici immersi nella natura. Questi profondi canyon sono solcati dalle acque dei fiumi Sentino ed Esino. L’escursione inizia da un tempio e un monastero antichissimo incastonati in un gigantesco antro roccioso che fa da imbocca alla Grotta di Frasassi, e prosegue col trakking lungo le sponde del Sentino fino alle sorgenti sulfuree, un piccolo centro estetico all’aria aperta. Per finire degustazione al Birrificio Ibeer e merenda con prodotti locali.



Parco dei Laghetti (Macerata): una giornata da trascorrere all’aria aperta all’interno dell’oasi tra musica, dj set, live band e animazioni per grandi e bambini. Come vuole la tradizione, tante cose buone da mangiare dalla tradizionale porchetta, fava e pecorino ai più sfiziosi piatti caldi con salsiccia, hamburger.



Il centro storico di Fermo ospiterà #Fermoattivo: una passeggiata culturale tra esposizioni artistiche, degustazioni e performance. L’evento, arrivato alla quinta edizione, vedrà impegnati più di 60 artisti nell’esposizione delle loro opere tra le vie del centro di Fermo, le chiese e i musei che rimarranno aperti per l’occasione.