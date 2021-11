Carpegna, 28 novembre 2021 - Appuntamento per oggi alle 17,30 nell’Auditorium Comunale di Carpegna per una conferenza su 'Dante nelle Marche. Breve viaggio nella nostra regione con il Divin Poeta'. Il relatore sarà il professor Luca Di Dio, docente dell’IIS 'Mattei' di Matelica, collaboratore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed esperto di cultura dantesca.

La conferenza sarà intercalata dalle letture di Lucia Ferrati e Nicola Nicchi e accompagnato in musica dall’Arpa del M° Monica Micheli. Un evento curato per il 700° anniversario della morte dell’autore della Divina Commedia dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Carpegna in collaborazione con la Pro Loco nell’ambito del ciclo di conferenze «Cultura d’Autunno». Ingresso libero e consentito in conformità con le regole anticovid.