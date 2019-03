Pesaro, 5 marzo 2019 - "Donne fuori dal buio". E' il titolo che racchiude le iniziative che il Comune di Pesaro organizza in occasione della ricorrenza dell'8 marzo. Un appuntamento importante, che quest'anno, nella sala Rossa del palazzo comunale, vedrà protagoniste le autrici del docufilm "Donne fuori dal Buio - la storia di quattro donne dei territori più significativi dell'Iraq", realizzato dalla giornalista Sara Manisera e dalla fotografa freelance Arianna Pagani.

L'incontro è in programma per giovedì 7 marzo, a partire dalle 17, nella sala Rossa del Comune. All’appuntamento, aperto alla cittadinanza, prenderanno parte anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l'assessore alla crescita Giuliana Ceccarelli e l'assessore alla solidarietà Sara Mengucci.

“Ancora una volta, in occasione della Giornata Internazionale della Donna – intervengono Ceccarelli e Mengucci -, il Comune di Pesaro organizza eventi che valorizzano la partecipazione delle donne alla vita culturale e sociale divulgando pensieri, saperi e opere di donne in vari ambiti. Per questa ricorrenza storica, volevamo concentrarci, in particolare, anche sulle realtà femminili vissute al di fuori dell'Italia. Quella dell'Iraq è una zona ancora importante, per ciò che riguarda il tormento della guerra, che dura ormai da tanti anni. Per questo, abbiamo scelto di confrontarci con la giornalista Manisera che si occupa di donne che hanno avuto un ruolo nella società civile, nell'ambito dei conflitti in Medio Oriente, soprattutto in Libano, Siria, Iraq e Tunisia. Il documentario racconterà la storia di 4 donne: un ingegnere, un avvocato, un'attivista e una madre. Le quali sono riuscite ad emergere in un contesto sociale difficile. Un bell'esempio da portare fuori dal contesto dei femminicidi, di cui spesso si sente parlare. Giovedì 7 marzo, invece, ci concentreremo su quello che di bello la figura femminile porta nella nostra società".

E ancora, venerdì 8 marzo, nella sede dell’Università dell’Età Libera, auditorium di via Nanterre, a partire dalle 8.30 si terrà un incontro – sempre con le due autrici - dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

“Qualcuno può dire: serve ancora festeggiare la festa della donna? – commenta il sindaco Matteo Ricci -. Io ritengo assolutamente di sì, perché la parità tra uomo e donna, anche nella nostra società, ancora non c’è. Anche se sono stati fatti dei grandi passi avanti. Non c’è ancora parità nel mondo del lavoro, né in quello istituzionale. Ed io sosterrò, da sindaco, l’ordine del giorno che le consigliere prepareranno affinché possa essere introdotta la doppia preferenza uomo-donna anche in Consiglio regionale”.

La festa della donna, un modo per ribadire l’impegno del Comune su questi temi. “Il tema della lotta alla violenza sulle donne – prosegue il sindaco - rimane per noi un elemento centrare dal punto di vista culturale, perché una cultura maschilista, di sopraffazione nei confronti della donna ritenuta ancora troppo spesso come un oggetto o come una sorta di proprietà, è purtroppo molto diffusa nella nostra società”.



Sempre nell’ambito della ricorrenza dell'8 marzo, il Comune organizza, insieme ad Asur Area vasta 1 e azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, in collaborazione con Università dell’Età Libera e Iopra, un convegno all’auditorium di Palazzo Montani Antaldi, venerdì 15 marzo, a partire dalle 17, con ingresso libero. Titolo dell’iniziativa: “Le donne devono sapere – 50 anni di prevenzione del tumore al seno a Pesaro”. Tra i relatori, Gianfranco Mariotti, Chiara Massaioli, Paola Manna, Cesare Magalotti, Rodolfo Mattioli, Feisal Bunkheila;le letture saranno di Lucia Ferrati e il coordinamento di Maurizio Sebastiani.