Pesaro 19 novembre 2019 – L’Ente Concerti, presieduto da Marta Mancini, raggiunge l’importante traguardo di 60 anni di attività, dopo aver collezionato artisti di altissimo livello, fra cui i pianisti Arturo Benedetti Michelangeli (quando ancora si chiamava Società della Musica) e, nel 1960, un giovanissimo Maurizio Pollini. Il compleanno della stagione verrà festeggiato il 4 dicembre con un evento straordinario che vedrà protagonisti il giovane pianista Emanuil Ivanov, vincitore del prestigioso Concorso Busoni di quest’anno, e Federico Mondelci, direttore artistico dell’Ente Concerti, nel ruolo di sassofono solista e direttore dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Altri due pianisti debutteranno sul palcoscenico del Teatro Rossini, Piotr Anderszewski, che inaugurerà la stagione il 30 novembre, e Bertrand Chamayou, virtuoso della scuola pianistica francese (14 gennaio). Il 21 dicembre toccherà ad Alessandro Quarta (violino) & ARTeM Strings Quartet che spazieranno da Vivaldi a Piazzolla. Definito “il più classico dei violinisti rock ed il più rock dei violinisti classici”, Quarta è stato premiato come "migliore eccellenza italiana nel mondo" per la Musica. Appuntamento d’eccezione quello con il trombettista jazz Enrico Rava che festeggia i suoi 80 anni con una special edition in cui rivisita i brani più significativi della sua carriera ed interpreta nuova composizioni (26 gennaio 2020). Tre concerti saranno dedicati alle celebrazioni rossiniane in occasione del compleanno del genio pesarese, nato il 29 febbraio 1792: martedì 4 febbraio, sarà a Pesaro uno dei musicisti più amati dal grande pubblico, il pianista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso che proporrà una lettura inedita di brani celebri, fra i quali la Quinta sinfonia di Beethoven. Ancora un omaggio a Rossini, di cui verrà eseguita “Une larme”, dai Péchés de Vieilles, con il duo di giovani interpreti formato da Erica Piccotti al violoncello e Leonardo Pierdidomenico al pianoforte

(22 febbraio).

Anche il celebre violinista Stefan Milenkovich omaggerà il Cigno con l’esecuzione delle virtuosistiche Variazioni di Paganini sul tema «Dal tuo stellato soglio» dal Mosè in Egitto (1 marzo). Al violoncello di Enrico Dindo e alle percussioni di Simone Rubino è affidato un programma insolito e coinvolgente che si concluderà con la prima assoluta di una composizione di Roberto Molinelli (10 marzo). Un appuntamento da non perdere quello con l’attore marchigiano Neri Marcoré in “Da questa parte del mare”, spettacolo (fuori abbonamento) su musica e parole di Gianmaria Testa che affronta il tema delle migrazioni moderne (15 marzo). Spazio alla musica antica con il Verona Baroque Consort impegnato in pagine di Vivaldi, Telemann e Bach (22 marzo) mentre sarà dedicato alle più famose colonne sonore di noti registi “Da Fellini a Kubrik”, che celebra il centenario della nascita del regista riminese, con Mondelci al sax e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana (3 aprile).

L’omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita si articola in tre concerti nei quali verranno proposti la celeberrima Nona Sinfonia (18 aprile) e l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra affidate a giovani talenti dell’Accademia pianistica internazionale Incontri con Maestro di Imola (22 e 23 aprile). La stagione si realizza in collaborazione con il Comune di Pesaro ed il sostegno della Regione Marche. I concerti avranno inizio alle ore 21. Biglietti da 8 a 25 euro; nuovi abbonamenti dal 27 novembre da 90 a 190 euro alla biglietteria del Teatro Rossini.