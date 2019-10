Pesaro, 2 ottobre 2019 - Dura da ben 65 anni e venerdì 4 ottobre, dalle 10,30, tornerà a ravvivare piazza del Popolo con colori e profumi. Parte il conto alla rovescia per la mostra ‘Mercato dei fiori e della piante ornamentali’, organizzata dal Comune di Pesaro. Che quest’anno si arricchisce di novità, come quella de “Il Giardino delle farfalle”, proposto dal Garden Clivia: verrà ricreato in centro un’area ottimale per attirare le farfalle (piantumazione con erba, tettoia con pianta di mori, corso d’acqua e una piccola collina per ricreare un dislivello).

Una tre giorni, dal 4 al 6 ottobre, in cui anche i più piccini saranno protagonisti. Poiché, altra novità di questa 65esima edizione, è quella legata alla piantumazione di 1000 bulbi al Parco Miralfiore: durante l’inaugurazione verranno regalati ai bambini delle scuole della città, 1000 bulbi che, sabato 5 ottobre, dalle 14.30, nell’ambito della manifestazione “A piedi nel parco. Il piacere della scoperta”, verranno piantumati al parco. La guida ambientale Andrea Fazi spiegherà ai ragazzi il valore del gesto. Al taglio del nastro, venerdì 4 ottobre, in piazza del Popolo, sarà presente l’assessore alle Attività Economiche Riccardo Pozzi. Una mattinata che sarà allietata anche dalla musica, col duo Daniele Mancini al Saxofono e Raffaele Magi con il basso tuba.

“La manifestazione fa parte del patrimonio culturale dei cittadini pesaresi - interviene Pozzi -: abbiamo inserito, tra le novità, anche la piantumazione dei bulbi al Miralfiore. Un regalo alla città che sarà visibile, al parco, tutto l’anno. Parteciperanno alla mostra 21 vivaisti, ma anche ceramisti e vasai e poi, fondamentale, la collaborazione con gli istituti Cecchi e Benelli. In parallelo, abbiamo coinvolto anche i bar e ristoranti del centro: in occasione della mostra, inseriranno nel loro menù un cocktail a base di fiori. Idem le vetrine dei negozi, che potranno essere allestite a tema, partecipando al contest lanciato dal Comune”.

I bulbi verranno donati dal Vivaio Giardino di Santa Maria: “Sono cresciuta al parco Miralfiore - racconta Beatrice Pantanelli, che lavora da anni nell’azienda - : per questo ho pensato ad una fioritura lì; inoltre, questo rappresenta un’importante valenza educativa per le giovani generazioni, abituate ad ottenere tutto schiacciando un tasto; dal mettere le mani della terra per poi piantare il bulbo ed aspettare pazientemente la crescita, avranno molto da imparare.”

Tra gli appuntamenti, nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, nell’atrio del palazzo comunale di piazza del Popolo, dalle ore 16 alle 20, anche l’esibizione dal vivo del pianista Riccardo Maria Ricci, che intratterrà il pubblico con un pianoforte a coda. Grande attesa anche per la mostra ‘Bonsai Pesaro 88’, curata dall’omonimo Club, che si terrà nei tre giorni, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 22, nella sala Laurana di Palazzo Ducale: “Le piante saranno di grande valore, andranno da un minimo di 800 euro ad un massimo di 20mila - spiegano Lorenzo Gimelli ed Olivio Dominici dell’associazione Bonsai Pesaro 88 - : spiegheremo il mondo del Giappone attraverso i fiori. E dedichiamo questa mostra al socio scomparso, Giovanni Maronna”.

In sostanza, in piazza del Popolo, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, si potranno acquistare piante ornamentali e fiori di ogni tipo, da quelli più comuni ai più rari e pregiati. Le 21 bancarelle saranno dedicate anche alla vendita di tartufi, vasi e pentole in terracotta. Sotto il portico di Palazzo Ducale, invece, ci saranno tre stand di miele e tre di ceramica artistica pesarese. Sarà allestita anche via San Francesco. E, come ogni anno, anche quest'anno grande collaborazione con le scuole: l’istituto Benelli di Pesaro presenterà i propri prodotti di bellezza a base vegetale, in particolare creme e saponi, regalando campioncini.

L’istituto Cecchi invece esporrà vini e piante. I due istituti hanno in progetto una filiera corta: il Cecchi fornirà essenze con le quali gli studenti del Benelli lavoreranno alla loro linea dedicata alle piante dal nome “ Bellezza al naturale”. Ad annunciarlo, i due docenti Stefano De Angelis (Cecchi) e Mauro Olivetti (Benelli) .

Il comune di Pesaro ha inoltre invitato i bar a proporre cocktail a base o con i fiori e i ristoranti a proporre un piatto, a prezzo promozionale. Ecco le adesioni giunte ad oggi: Caffè Ducale, Casetta Vaccai, Centralino, Poche Bobe, Amo, Astra Caffè, Caffè Barrier, Grà (chi volesse partecipare può contattare la segreteria dell’Assessorato 0721387211). Per i negozianti della città, la proposta è ad allestire vetrine a tema.

La più bella sarà premiata; per partecipare al concorso occorre inviare le foto a concorsovetrinepesaro@gmail.com; oggetto: ‘vetrine Festa dei Fiori’.