Pesaro, 23 settembre 2019 - Il sindaco Matteo Ricci lo ha definito “una cosa seria”. E così, anche quest'anno, l'atteso Festival della Pizza Pesarese (cosiddetta Rossini) si presenta con un programma goloso, per grandi e piccini. “Ogni città ha il suo piatto tipico e sappiamo quanto il tema eno-gastronomico sia fondamentale per la strategia turistica - spiega Ricci -. Ragionando sul piatto unico della nostra città, è inevitabile pensare alla pizza con uovo sodo e maionese: può essere fatta ovunque e di conseguenza, prodotta in qualsiasi parte del mondo”.

Ancora pochi giorni e poi, in piazza del Popolo, prenderà il via la kermesse che, lo scorso anno, aveva radunato centinaia di pesaresi e non solo. L'organizzazione dell'iniziativa sarà a cura di Pesaro Parcheggi, con la collaborazione del partner tecnico Ocm che curerà la comunicazione. Tra i main sponsor, Italforni e TreValli. La gestione dell'area food, invece, sarà affidata al ristorante 'C'era una volta', vincitore della 'Miglior Rossini al piatto' della scorsa edizione.

Si parte venerdì 27 settembre: dalle 16 alle 24, apertura degli stand, con selezione di prodotti enogastronomici locali. Dalle 17 alle 18, il laboratorio per bambini ‘Rossini Lab’, dove verrà insegnato ai più piccini come si impasta, si condisce e si cuoce la pizza Rossini. Alle 19, saluto del sindaco ed inizio del Festival, con musica ed intrattenimento a cura di Radio Incontro. Dalle 19,30 partirà la sfida live sulla miglior Rossini fatta in casa, nell'ambito del contest 'La Miglior Rossini Home Made', con la preparazione dell’impasto. E alle 21 tanta musica dal vivo, con i maggiori successi italiani di oggi e di ieri.

A seguire, sabato 28 settembre, dalle 8 alle 12, al via il contest ‘Miglior Rossini a Colazione’: i partecipanti potranno assaggiare e votare 3 pizzette rossini al costo di 2,50 euro. Dalle 14 alle 18, ‘La Miglior Rossini Merenda’, con la stessa modalità. Gli stand rimarranno aperti fino alle 24 e saranno ripetuti, sempre alla stessa ora, i laboratori per bambini. Alle 18, la gara si farà ancora più seria con la sfida a chi divora più pizzette in 15 minuti (Il Divoratore di Rossini) e alle 19, di nuovo, ‘La Miglior Rossini Home Made’.

Domenica 29, gran finale con la preparazione de ‘La Rossini più Grande’, lunga ben 50 metri: per impastarla, verranno usate 400 uova, 20 chili di maionese e 80 litri di pomodoro. Alle 21, risate assicurate con le barzellette di ‘Bicio’ l’antidepressivo e alle 22,30 chiusura con la premiazione dei vincitori dei concorsi Colazione, Merenda e Rossini Homemade. “Vogliamo far diventare la Rossini un elemento di marketing territoriale - conclude Ricci - , siamo sicuri che farà discutere e parlare della nostra città”. Coinvolta nella manifestazione anche la pagina Facebook Pdm e due mascotte: Mayo e Ov, che coloreranno la piazza in tutti e tre i giorni di festa.