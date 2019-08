Pesaro, 30 agosto 2019 – Suggestivo il titolo quanto il programma della rassegna. Si tratta di “Castelli d’Aria – Itinerari organistici nella Val Metauro e Cesano”, promossa dall’associazione “Laboratorio Armonico”, presieduta dall’organista Giovannimaria Perrucci. “Il festival – sottolinea il direttore artistico Perrucci – giunto alla XIII edizione, intende valorizzare l’inestimabile patrimonio culturale rappresentato dagli organi storici, facendo conoscere meglio anche i luoghi che li ospitano. Solo nella Val Metauro ce ne sono oltre cinquanta, di cui circa la metà funzionanti”.

Una manifestazione articolata in sette appuntamenti dal 1 settembre al 13 ottobre con cadenza settimanale, che proporrà interpreti italiani e stranieri come Stanislav Surin e Marju Riisikamp, provenienti rispettivamente da Slovacchia ed Estonia. Il primo concerto – tutti si terranno di domenica alle 18.30 – avrà luogo nella chiesa di San Giuseppe di Montevecchio di Pergola che ospita uno dei più antichi e pregiati organi delle Marche, magnificamente restaurato, sul quale si esibirà Enrico Viccardi (1 settembre). Nella chiesa di San Vito e Modesto di Mombaroccio Sauro Argalia farà risuonare l’organo Vici in un concerto dedicato a Pietro Nacchini, antesignano della scuola organaria veneta classica, del quale si celebra il 250° della morte (8 settembre).

A Cerasa di San Costanzo sullo strumento costruito da Gaetano Callido nel 1784 il Maestro Surin proporrà pagine del repertorio organistico slovacco e boemo del XVIII secolo (chiesa di San Lorenzo, 15 settembre). Nella chiesa della SS. Resurrezione di Barchi, oggi nel Comune di Terre Roveresche, si esibirà Francesco Scarcella in un repertorio di derivazione operistica, con alcuni inediti del Salento, suonando un Callido del 1786 recentemente restaurato (22 settembre). Un altro Callido del 1776, ospitato nella Collegiata di Santa Giustina a Mondolfo, verrà affidato alle mani esperte di Mauro Castaldo che proporrà all’ascolto pagine inedite scoperte negli archivi musicali della Campania (29 settembre).

L’organo Vici della Pieve di San Lorenzo in Campo risuonerà grazie al Maestro Riisikamp (6 ottobre) e la rassegna si concluderà come tradizione a Fano nella chiesa - pinacoteca di San Domenico con il duo Gian Andrea Guerra (violino) e Stefano Molardi all’organo (13 ottobre). Da pochi mesi nella cantoria in presbiterio è stato collocato un interessante organo storico di scuola romana, attribuito ai Fratelli Priori, dell’ inizio del secolo XIX che amplia la straordinaria raccolta di opere d’arte della chiesa della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Oltre ai Comuni che ospitano i concerti della rassegna e all’Orchestra Sinfonica Rossini che sostiene la manifestazione, gli organizzatori ringraziano sentitamente la Diocesi per il comune intento della valorizzazione dei beni culturali presenti nelle varie chiese, musei esse stesse, che ospitano i preziosi organi protagonisti del Festival.