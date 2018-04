Pesaro, 19 aprile 2018 – Il concerto Omaggio a Rossini nell’ambito del Festival World Organ Days sarà ospitato nella chiesa monumentale di Sant’Agostino dove si trova il prezioso strumento costruito dall’organaro veneto Gaetano Callido e inaugurato nel 1776 (sabato 21 Aprile, ore 19.15, ingresso libero).

La serata, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della morte di Rossini, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per il restauro di alcuni organi antichi della città. Protagonista del concerto è Francesco Bongiorno, musicista poliedrico – è anche pianista e direttore d’orchestra - e artista di fama internazionale. Si esibisce infatti regolarmente in rinomate rassegne europee riscuotendo consensi di pubblico e critica. E’ considerato uno degli interpreti di musica organistica più autorevoli del panorama internazionale, specie per le sue esecuzioni di pagine bachiane, delle composizioni di Max Reger e del repertorio romantico in genere. È docente titolare della classe di Organo al Conservatorio di Matera.

Fulcro del programma sarà il Prelude Religieux dalla Petite Messe Solennelle di Rossini. L’opera, considerata il testamento spirituale del compositore, fu originariamente concepita per soli, coro, 2 pianoforti e armonium e fu seguita da una versione orchestrale. Il Prelude, destinato all’Offertorio, era affidato al pianoforte solo e nella seconda versione all’organo. Sarà anche molto interessante ascoltare alcune pagine di Padre Davide da Bergamo (1791 – 1863), contemporaneo di Rossini e compagno di studi di Donizetti. Per oltre trent’anni esercitò la vocazione sacerdotale nella Basilica di Santa Maria di Campagna in Piacenza, dove fece costruire dai Serassi un grandioso organo, strumento del quale era anche abile collaudatore. Fu certamente la figura più nota di quel periodo della musica sacra e organistica italiana, tra la prima e la seconda metà del’Ottocento, che venne influenzata dal gusto operistico-orchestrale dell'epoca.

Vincenzo Petrali (1830 – 1889), di cui si ascolteranno Tre versetti per il Gloria, fu a lungo insegnante presso il Liceo Musicale di Pesaro. Visse la sua parabola artistica in un universo ancora improntato fra la creatività organistica sinfonico-teatrale ed il rinnovamento sia organario, sia organistico del quale fu tra i più tenaci assertori. Quanto a Giovanni Morandi (Pergola, 1777 – Senigallia, 1856), organista e compositore, sposò Rosa Morolli, celebre cantante lirica e sua ex allieva, e la seguì nella fortunata carriera.

Dopo la morte della moglie si stabilì definitivamente a Senigallia, dove istituì una delle principali scuole di canto della regione e compose molta musica sacra. Alcuni studiosi sostengono che fu Morandi a dare una spinta decisiva alla carriera di Rossini, presentandolo a Venezia all’impresario del San Moisè - che era il senigalliese Cavalli – e svolgendo un ruolo importante nella elaborazione de La cambiale di matrimonio. Senza dubbio, assieme a Vincenzo Petrali e a Padre Davide da Bergamo, Giovanni Morandi rappresenta il culmine della musica per organo all'italiana del XIX secolo.