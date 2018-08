Marche, 8 agosto - Tra le attività proposte durante il periodo estivo c’è quella dei Cinema all’aperto, che coinvolge molte città marchigiane. Sicuramente un’ottima occasione per vedere o rivedere le grandi pellicole di quest’ultimo anno, come Tre manifesti ad Ebbing, Missouri o A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

San Severino (Macerata) – Una piazza da Cinema è l’appuntamento con il cinema all’aperto, a ingresso gratuito; la proiezione del film sarà alle 21:30.

Made in Italy- 11 agosto

Luciano Ligabue -2018

Riko (Stefano Accorsi) da trent’anni lavora come operaio in un salumificio emiliano. Ha una moglie, Sara (Kasia Smutniak), con la quale le cose non vanno più bene come prima. Ha anche un figlio, Pietro (Tobia De Angelis), appassionato videomaker, che sta per iniziare il Dams. Riko è frustrato, arrabbiato, vede licenziare i colleghi uno dopo l’altro e lui stesso. Arriva il momento di riprendere in mano la propria vita e fare quello che si può.



Ancona– Per chi si trova nella zona di Ancona può godersi il film all’Arena cinema Lazzaretto, a partire dalle ore 21:30. Il costo del biglietto è di 5 euro per l’intero e 4 euro per il ridotto.

Happy end- 11 agosto

Michael Haneke- 2017

Il film è ambientato nella città di Calais e racconta delle vicende di una famiglia dell’alta borghesia.

È un ritratto delle conseguenze della perdita di valori dei componenti della famiglia. Il padre è il fondatore di un'azienda ora affidata alla figlia e al nipote e dovranno risolvere insieme il problema di un incidente che ha causato una vittima.

120 battiti al minuto – 12 agosto

Robin Campillo- 2017

Siamo nei primi anni novanta e il giovane soldato Nathan (Arnaud Valois) si ritrova tra le fila degli attivisti di Act Up-Paris, associazione pronta a tutto pur di rompere il silenzio generale sull’epidemia di AIDS e sensibilizzare l’opinione pubblica. Spettacolari, sconsiderate azioni di protesta si moltiplicano nella Capitale, Act Up guadagna sempre più visibilità, e Nathan resta colpito dalla vitalità e dall’attaccamento alla causa del compagno Sean (Nahuel Pérez Biscayart), uno dei militanti più radicali del movimento, con cui inizia una relazione.

Macerata- All’interno del programma di Macerata d’Estate 2018 e in collaborazione con Macerata Opera Festival ci sarà la rassegna cinematografica all’aperto di Conventati Cinema in Cortile. I film in programma avranno inizio alle 21.30. Ingresso gratuito.

Tre manifesti ad Ebbing, Missouri – 12 agosto

Martin McDonagh - 2018

A Ebbing, piccola cittadina del Missouri, Mildred Hayes decide di utilizzare tre cartelloni pubblicitari per affliggere sopra tre frasi: "Stuprata mentre stava morendo", "E ancora nessun arresto", "Come mai, sceriffo Willoughby?".

Ad un anno dalla morte di sua figlia Angela, ancora le ricerche della polizia non hanno riportato risultati, ma di fronte ad una esplicita accusa verso lo sceriffo Bill Willoughby, la popolazione si schiera contro di lei. A Ebbing tutti conoscono tutti, pochi segreti riescono a rimanere tali dinanzi alla pervasività del chiacchiericcio.



Pesaro- All’interno della programmazione di Cinema sotto la Luna, in Piazza Agide Fava verrà proiettato alle ore 21:15 il film “A casa tutti bene”; ingresso libero.

A casa tutti beme- 12 agosto

Gabriele Muccino- 2018

È la storia di una grande famiglia che si ritrova per festeggiare le Nozze d’Oro dei nonni. Un’improvvisa mareggiata blocca le partenze dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata, costringendo tutti a restare bloccati sull’isola. Inevitabilmente i protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con loro stessi, gli altri e il proprio passato.