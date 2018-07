Gabicce Mare (Pesaro e Urbino), 22 luglio 2018 - Al via la seconda edizione del Festival culturale Gabicce in Rosa, una settimana di appuntamenti, dal 28 luglio al 3 agosto, tra musica, letteratura, attualità.

Il rosa non è solo un richiamo alla donna, ma anche a tutte le sensazioni che questo colore evoca: il fascino, la raffinatezza, l’eleganza.

Dibattiti, intermezzi musicali, incontri su bellezza, moda e benessere, presentazioni di libri, mini talk show e recital di poesie: questi i punti chiave di un Festival Culturale ispirato alla famosa rassegna nazionale Rosa a Gabicce svoltosi fra gli anni 80 e 90.

«Gabicce in Rosa sarà un evento diffuso in ogni angolo della città, nelle piazzette, negli stabilimenti balneari, negli esercizi del centro, sul lungoporto, nei giardini pubblici – spiega l’assessore alla cultura Rossana Biagioni –. Un contenitore culturale popolare con progetti fortemente ancorati all’identità dei nostri luoghi, un appuntamento di tutti, grazie alla partecipazione di tante attività commerciali del territorio e associazioni. Grazie a loro, e al main sponsor Assicurazioni Generali di Cattolica, abbiamo creato un programma culturale importante. Un festival che strizza l’occhio anche al mondo dei social con l’hashtag ufficiale #GabicceinRosaFestival».

Il festival punterà sul coinvolgimento di scrittori e giornalisti noti del panorama culturale italiano, fra i quali il regista e sceneggiatore Marco Tullio Barboni, Marco Ardemagni voce storica di Caterpillar AM Radio 2, Matteo Selleri e Carlotta Bolognini, quest’ultima, figlia del famoso sceneggiatore e produttore Manolo Bolognini, sarà protagonista il 1° agosto di una serata dedicata ai Figli del Set presentando un libro e un docufilm su suo padre.

«Ospiti importanti che potranno portare il nome della nostra città a livello nazionale – spiega il sindaco Domenico Pascuzzi –. Vogliamo far rivivere Gabicce in Rosa sotto il segno della cultura, coniugata alla musica, all’arte e al benessere per andare oltre l’evento di nicchia».

L’inaugurazione, venerdì 27 luglio, coincide con l’evento La Notte dei Desideri che culminerà alle ore 23 con un lancio dei desideri in contemporanea fra tutte le località costiere della Regione Marche. Gabicce Mare ha scelto di liberare in cielo tanti palloncini led in piazza Matteotti, accompagnati dalle melodie soavi ed eleganti del quartetto femminile Amarilli Lounge Quartet.

Un Festival dedicato all’eleganza e all’arte, non può non omaggiare il mito di Renata Tebaldi, cittadina onoraria gabiccese dal 1999.

Sabato 28 luglio, infatti, sarà realizzata, in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi della Repubblica di San Marino e sulle note del duo Solo in Due, una serata in onore della soprano famosa in tutto il mondo, durante la quale saranno esposti anche alcuni dei suoi costumi di scena.

La domenica sera, il 29 luglio, sarà interamente dedicato alla moda e all’eleganza. «Gabicce Mare Fashion, sfilata di moda… e non solo», è molto di più di una semplice passerella, ma uno spettacolo che partendo dalla moda, vuole proporre, con la direzione artistica di Francesca Guidi, anche gli argomenti più trendy del momento come il cake design, l’arte e i profumi con nomi noti che sfileranno durante la serata che si svolgerà nei Giardini Unità d’Italia. Ospiti il fotomodello Ivan Cottini, il cantante e coreografo Steven B, Noa Planas, protagonista della scorsa edizione del reality “Il Collegio” di Rai 2. Tanti i progetti dedicati al mondo femminile e sociale, come la presentazione il 30 luglio dei progetti Le donne, acqua nel deserto di Ketty Carraffa per sensibilizzare contro la piaga del femminicidio e E vissero sconfitti e vincenti, libro curato dall’Associazione Pindaro Eventi a sostegno del Comune terremotato di Castelsantangelo sul Nera (Macerata).

Territorio ancora protagonista nella serata del 31 luglio con la presentazione della prima guida turistica di Gabicce Mare realizzata dalla professoressa Maria Cristina Manzini e dalla BCC di Gradara. Non mancherà l’omaggio a Rossini con il concerto del Seem Saxophone Quartet del 2 agosto: il quartetto di sassofoni è composto da allievi del conservatorio G. Rossini di Pesaro. Una serata realizzata in collaborazione con il Lions Club Gabicce. Sempre il 2 agosto, Andrea Lopopolo, il maestro chef della frutta, sarà ospite del Festival alle ore 18, a Baia Vallugola, con il suo libro Spremo la mia passione.

La serata finale del Festival Gabicce in Rosa, il 3 agosto, segnerà la conclusione dell’omonimo Premio Nazionale di Poesia con la premiazione dei vincitori per la poesia inedita, i giovani poeti delle scuole secondarie di Secondo grado e delle scuole secondarie di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo G. Lanfranco di Gabicce e Gradara.

Programma: www.gabiccemarenews.it