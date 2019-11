Urbino, sabato 30 novembre 2019 – Oggi pomeriggio alle 16,30, nel locale della Bottega di Mario Bernardi in via Mazzini, verrà inaugurata la mostra di penne dell’artista Manuel De March, premiato dal Presidente della Repubblica Napolitano per le sue creazioni, e della fotografa Letizia Morini. Promotrice dell’iniziativa, che rientra tra gli appuntamenti dedicati alla Giornata della disabilità del 3 dicembre, è l’associazione Orizzonte Giovili, una realtà tutta urbinate creata nel 2017 da Roberta Arduini.

Lo scopo dell’associazione è quello di favorire le relazioni, valorizzare i rapporti umani e sviluppare la solidarietà. Propone quindi attività ricreative (teatro, danza, musica e canto), culturali (convegni, spettacoli) e di crescita personale (mediatazione, yoga, pittura emozionale) rivolte a tutti, bambini adulti e portatori di disabilità.

I soci possono inoltre usufruire della “Banca del Tempo”, una forma di economia alternativa e solidale che si basa sullo scambio di beni, servizi e saperi. La mostra rimarrà aperta fino al 14 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30, il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.