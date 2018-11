Pesaro, 14 novembre 2018 – Tutto pronto per “Il Natale che non ti aspetti”, in programma dal 24 novembre in 15 realtà della provincia. Un calendario ricco di eventi a cominciare dal 24 novembre con “Candele a Candelara”, otto giorni dedicati alle fiammelle di cera, con bancarelle, spettacoli, artisti di strada e gastronomia: eventi resi più suggestivi dagli spegnimenti programmati dalla luce, che per due volte al giorno lasceranno il borgo illuminato dalla sola luce delle candele. Sempre dal 24, con l’accensione dell’Albero di Natale partirà “E’ Natale a Mombaroccio”: dai mercatini di artigianato al chiostro dei sapori, accompagnati per due volte al giorno (24 e 25 novembre, 1-2 e 8-9 dicembre) dallo spettacolo “Magica Nevicata” in piazza Barocci. In più l’animazione per bambini al teatro Comunale, la sfilata del presepe vivente per le strade del paese.

“Tutte queste iniziative – spiega Damiano Bartoccetti, presidente Unpli, Pesaro-Urbino – sono rese possibili grazie all’amore e passione dei volontari e delle proloco che lavorano duramente per portare avanti i progetti. “Il Natale che non ti aspetti” è diventato un brand a tutti gli effetti, riconosciuto a livello nazionale”. Una manifestazione resa possibile grazie al coordinamento del comitato provinciale Unpil Pesaro-Urbino, la Provincia, i Comuni interessati e la collaborazione della Regione Marche che quest’anno ha partecipato con un importante contributo di 40mila euro: “Soldi – spiega Renato Claudio Minardi, vice presidente consiglio Regione Marche – che andranno a potenziare la comunicazione a livello nazionale. È un evento importante, che ho visto nascere diversi anni fa e che richiamerà tantissimi visitatori da tutta Italia”.

Gli eventi continueranno con “Pesaro nel cuore”, mercatini e pista di pattinaggio che dal 24 novembre al 6 gennaio saranno presenti in piazza del Popolo a Pesaro, con l’accensione dell’Albero di Natale più illuminato d’Italia e con minor consumo. Sempre fino all’epifania ci sarà “Castello di Natale” a Gradara, con il borgo medievale riscaldato da avvolgenti luci. A Frontone il 25 novembre, il 2,8,9 e 16 dicembre torna “Nel Castello di Babbo Natale”, un salto indietro nel tempo dove si potrà degustare anche castagne e vin brulé. “Il Natale più” è la proposta di Fano dal 1 dicembre al 6 gennaio. Stesso arco di tempo per “Natale a Urbino”, bancarelle, percorsi trekking, carillon e pianisti itineranti per le vie del centro. A Fossombrone il “Magico Natale”, dall’8 dicembre: con l’ufficio postale di Babbo Natale.Ancora “Natale da vivere a Fermignano” (8 dicembre – 6 gennaio), “Natale a Mercatello” (8-15 e 16 dicembre), “Il Natale più bello nel borgo più bello” a Mondolfo (9 e 16 dicembre), “NataleInCanto” a Sant’Ippolito il 15 dicembre, “Natale a Montecchio, Armonie e sapori natalizi "(15 e 16) e “Castagne e Vin brulè” (8-9 e 24 dicembre). A Cagli “Le Terre del Catria vivono il Presepe” (26 dicembre) e per finire la “Festa Nazionale della Befana di Urbania” dal 4 al 6 gennaio.