Pesaro 8 agosto 2019 – Per la rassegna Interludio dell’Ente Concerti, presieduto da Marta Mancini, ci eravamo abituati negli anni alla splendida location di Rocca Costanza. Quest’ultima, momentaneamente non disponibile per la nota questione della capienza di sicurezza, è stata sostituita dal non meno affascinante cortile di Palazzo Montani Antaldi. Qui sabato 10 agosto alle 21 si esibirà in Solo Jazz Piano Enrico Pieranunzi, riconosciuto come uno dei più grandi pianisti contemporanei in ambito jazzistico. Un’appuntamento, il secondo della rassegna Interludio, che propone al pubblico un genere musicale diverso, e per questo particolarmente accattivante, rispetto alla tradizionale musica classica, la cui diffusione è la mission più pregnante sia della stagione concertistica che della rassegna Interludio, organizzate dall’Ente Concerti e dal Comune di Pesaro.

Enrico Pieranunzi, romano, 70 anni, è pianista, compositore, arrangiatore e ha registrato più di settanta CD a suo nome spaziando dal piano solo al trio, dal duo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Art Farmer, Jim Hall, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron e molti altri. Il suo lirismo e la sua profonda conoscenza della materia jazzistica lo hanno portato sui più importanti palcoscenici del mondo. E’ l’unico musicista italiano ad aver suonato e registrato più volte nello storico «Village Vanguard» di New York. I Biglietti, posto unico 20 €, ridotto 15 € - soci e abbonati Ente Concerti, under 25 e over 65 – sono in vendita anche un’ora prima del concerto nella sede della manifestazione in Piazzale Antaldi (cell. 334 3193717).

Acquistando il biglietto per il concerto, con l’aggiunta di € 5 si avrà la possibilità di visitare il nuovo Museo Nazionale Rossini, con visita guidata dedicata, che permetterà di scoprire l’universo musicale, e non solo, del genio pesarese. Informazioni: Ente Concerti www.enteconcerti.it. La rassegna Interludio 2019 è a cura dell'Ente Concerti ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Pesaro, Amat, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione Generale dello Spettacolo, Regione Marche, Giunta Regionale, Assessorato alla Bellezza, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.