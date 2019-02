Pesaro, 23 febbraio 2019 - Si accenderanno questo pomeriggio e illumineranno il centro storico fino al prossimo novembre. Appuntamento alle 18, davanti Casa Rossini, per vedere brillare le 470 lanterne d’autore di Marras, provenienti da Alghero e rivisitate dai ragazzi del Liceo artistico Mengaroni. «Ora il centro di Pesaro sarà ancora più suggestivo e riconoscibile – afferma il sindaco Matteo Ricci –. Gradualmente creiamo iniziative in grado di attrarre persone nella città. Ho avuto la possibilità di vederle in Sardegna e l’atmosfera era magica». Il progetto ‘E luce fu’, firmato da Tonino Serra, Antonio Marras, Giorgio Donini, nasce grazie alla collaborazione con la città sarda e il liceo pesarese, dove decine di ragazzi sono stati impegnati a cucire, tagliare e mettere in moto la loro creatività.

Le lanterne sono posizionate lungo le strade principali del centro, come via Rossini, via Branca, via Passeri. In parte sono state realizzate dagli studenti del liceo artistico Costantino di Alghero, riprese poi dai ragazzi del Mengaroni che hanno restaurato quelle già esistenti, creandone altre 140. «Sono due licei che non si conoscono, ma insieme hanno fatto una cosa bellissima– spiega il prof Giorgio Donini –. Le lanterne sono state create con dedizione e capacità, ai ragazzi è stato dato un foglio bianco dove hanno dipinto simbolicamente. Per realizzarle sono state utilizzate 16mila ritagli di stoffa di alta moda messe a disposizione da Antonio Marra. Mi piace definire questo progetto una «bella follia».

Il Mengaroni fa progettualità complesse, ma voglio ricordare ai ragazzi che la bellezza sta proprio nella complessità e nella dedizione che anche gli insegnanti ci hanno messo». Tutte le lanterne, la cui base è formata dalla ruota di una bicicletta, avranno agganciato il simbolo della Città della Musica: un cuore rosso con una chiave di violino all’interno. Altra novità riguarderà proprio la musica. Da oggi infatti sarà resa stabile la filodiffusione per le vie del centro, e nello spazio del vecchio atelier Sora verrà accesa anche ‘Sinfonica’, la porta offerta alla città da Nobento.

«Così – conclude l’assessore Vimini – restituiamo alla città uno spazio amato. Diventerà una vetrina dei rapporti costruiti con le altre città in Italia e nel mondo. Il progetto «E luce fu» è unico in Italia, un’idea viva, che proseguirà nei prossimi mesi con altri scambi culturali».