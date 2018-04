Pesaro, 9 aprile 2018 – L’Associazione Libera Musica organizza il convegno “Per una musica a misura di bambino” (Teatro Rossini, ore 15.30) che si concluderà con un concerto di orchestre e cori giovanili provenienti da tutta Italia (ore 19.30, ingresso libero). L’associazione, presieduta da Gabriela Guerra, opera dal 2015 per realizzare un progetto sperimentale che unisce musica, infanzia e sociale. L’evento che si svolgerà al Rossini è intitolato alla memoria di José Antonio Abreu, il musicista venezuelano recentemente scomparso, fondatore di El Sistema, il modello di educazione musicale pubblica con accesso libero e gratuito ai bambini di ogni ceto sociale. Un modello che ha affascinato e ispirato in Italia anche il Maestro Claudio Abbado. “Un evento – ha sottolineato l’Assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli in occasione della conferenza stampa - che fa onore alla città che attraverso la musica si rivela inclusiva nella quotidianità. Il progetto coinvolge infatti bambini cosiddetti ‘normali’ e altri in difficoltà: grazie alla musica si favorisce la relazione d’aiuto”.

Il convegno sarà l’occasione per approfondire il tema dell’educazione musicale con figure di rilevanza internazionale che operano nel campo della pedagogia: Guido Barbieri, critico musicale e drammaturgo, che a Lampedusa è impegnato in un progetto che coinvolge i bambini dell’isola, Elisa Sologni che in Grecia porta avanti un progetto di orchestra infantile al quale partecipano anche bimbi siriani, Johnny Gomez e Naybeth Garcia del Sistema Abreu e Giuseppe Laudani portavoce di Sistema Italia. Duecentocinquanta bambini e ragazzi, dai 3 ai 20 anni, di cui 150 elementi dell’orchestra sinfonica e 100 coristi, che cantano anche con le mani utilizzando il linguaggio dei segni, invaderanno il palco del Teatro Rossini interpretando brani della tradizione classica europea e pagine moderne.

Ci saranno le orchestre Diego Valeri, Libera Musica, Nucleo di Macerata, Vivaldini di Torino, il Coro Libere Voci, il Coro di Mani Bianche del Veneto e il Coro degli alunni “Una scuola tra le note” di Bellocchi. Il concerto prevede una drammaturgia realizzata appositamente da Guido Barbieri. I bambini che partecipano al concerto saranno ospitati dalle famiglie dell’associazione promotrice che hanno aderito con entusiasmo alla nuova esperienza. Il progetto è sostenuto con impegno dalla Fondazione Wanda Di Ferdinando e si avvale della collaborazione di varie istituzioni e associazioni fra cui il Conservatorio Rossini, Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità), Associazione Cornelia de Lange, oltre a Comune di Pesaro e Regione Marche.