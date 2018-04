Pesaro, 4 aprile 2018 – Arriva FoodAddiction in Store, il tour dedicato alle bontà gastronomiche del nostro Paese. L’evento organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All, farà tappa nelle Marche sabato 7 aprile in collaborazione con Scavolini che quest’anno per l’occasione spalancherà le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.



Nello Store Scavolini di Fabriano in via Brodolini 28, a partire dalle 17.00 la blogger di iFood Claudia Casadio, accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta delle bowl: un piatto completo, sano, nutriente e colorato. I presenti saranno chiamati a partecipare alla realizzazione della ricetta e, a fine evento, potranno degustare il piatto, un vero toccasana per corpo e spirito.

La food blogger Claudia Casadio è un architetto con la passione per la cucina. Nel suo blog “La cuisine très jolie- Cronache di cucina vagabonda” propone ricette semplici, fresche, giovani e adatte a tutti, che spaziano dal dolce al salato: un mix interessante di tutto quello che la attrae ma soprattutto prende ispirazione da tanti posti diversi.