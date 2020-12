Pesaro, 17 dicembre 2020 - Il 18 dicembre alle ore 17 si inaugura al Centro Arti Visive la mostra “Adriano Gamberini – Lo stupore dentro”. Le immagini fotografiche di Gamberini vivono grazie alla tecnologia sulle vetrate della Pescheria realizzando un intervento di Urban Art che sarà fruibile dalla strada in tutta sicurezza. Una novità assoluta, progettata su misura come risposta alle restrizioni imposte dalla pandemia. Si tratta di una fotoinstallazione dell’artista marchigiano che, nato a Sant’Angelo in Vado nel 1947, vive e lavora a Fano. Promossa in collaborazione con il Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e la Regione Marche, l’esposizione proseguirà fino al 31 gennaio 2021.Le vetrate del loggiato della Pescheria si trasformano in supporto scenografico per grandi pannelli digitali che ogni giorno, dalle 17 alle 22, trasmetteranno uno slideshow, in cui le immagini di Gamberini si alternano ogni 30 secondi. Si tratta di una selezione di scatti realizzati negli ultimi 20 anni, tratti dalle serie dedicate ai “Frammenti di umanità”, e dalla più recente serie “Paesaggi”. Completa la mostra un video sull’artista, con la voce narrante di Lucia Ferrati. Entusiasti dell’iniziativa, che riapre simbolicamente le porte della Pescheria, si sono mostrati Silvano Straccini e Marcello Smarrelli, rispettivamente presidente e consigliere artistico della Fondazione Pescheria, e Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro. “Gamberini – sottolinea Paola Gennari, curatrice della mostra - predilige fotografare l’essere umano e tutto ciò che è testimonianza di vita. Non fotografa ciò che vede, ma fotografa ciò che sente...”. “Con questa mostra – commenta Gamberini - le mie foto stanno dentro la vita di questa città. Uno stupore che nasce dentro e che si vede anche da fuori. Il contesto, specie nel buio, è meraviglioso e crea un’autentica magia”. Info 0721 387541.

