Sant’Angelo in Vado, 10 ottobre 2018 - Nell’Alta Valle del Metauro, a Sant’Angelo in Vado, dal 13 ottobre al 4 novembre, avrà luogo la Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche.

In occasione del 55esimo anniversario del festival, saranno allestiti stand gastronomici, degustazioni, vivai, mostre, raduni e oltre 80 espositori tra le vie della città.

L’antico centro del borgo marchigiano verrà animato da commercianti di tartufo, conosciuti come Tartufai, tra cui Tartufi Martelli Fabiano e I nobili di Acqualagna di Basili Federica & C,che tutti i sabato e domenica in Corso Garibaldi, presenteranno qualità e prelibatezze.

Il tartufo, indiscusso protagonista a Pesaro Urbino, dal momento dell’estrazione fino alla sua messa in tavola, in una kermesse a 360 gradi. Saranno presenti anche spazi ristoro, come food truck dove i visitatori potranno provare il gusto raffinato del tartufo pregiato, ma anche piatti tipici locali e specialità, tra cui la piadina, il fritto di pesce e panini gourmet preparati al momento.

Cultura, arte, ristorazione e spettacoli sul tartufo, tra cui lo show cooking “La Tradizione è Servita”, che vedrà sfidarsi cuochi e ristoratori del territorio a Palazzo Mercuri.