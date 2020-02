Pesaro 5 febbraio 2020 – A Pesaro, città di Rossini e città creativa della musica, non si può che essere ‘Nati per la Musica’. L’omonimo progetto nazionale giunge a Pesaro grazie all’associazione ‘Il Giardino delle Voci’. Il progetto per la diffusione della musica da 0 a 6 anni, con il fondamentale coinvolgimento delle famiglie, è stato avviato nel 2005 ispirandosi a ‘Nati per leggere’ e parte dal concetto che le esperienze musicali di qualità aiutano i bambini a crescere meglio.

La musica aiuta a crescere è infatti lo slogan dell’iniziativa. Per questo il progetto promuove buone pratiche musicali sia a casa, già durante la gravidanza, che a scuola. Il programma è promosso dall'Associazione culturale pediatri e dal Centro per la salute del bambino ed è attivo su tutto il territorio italiano. Nati per la Musica verrà presentato alla cittadinanza domenica 9 febbraio alle 16.30 alla Biblioteca San Giovanni. All’incontro interverrà il pediatra Stefano Gorini, referente del progetto: “L’attivazione della musica nel cervello del bambino è fondamentale – dichiara Gorini – specie con interventi precoci che hanno una ricaduta fondamentale sui bambini, le famiglie e la società.

Se si fa musica, il bambino crescerà sano nelle relazioni e nell’apprendimento, in base alle proprie potenzialità, e sarà in armonia con se stesso e con gli altri. In un’ottica che è quella della musica come patrimonio di tutti”. ‘Nati per la Musica’ si rivolge a genitori, educatori, musicisti, pediatri e in generale a chiunque si trovi a contatto con il mondo della prima infanzia. Il progetto si realizza grazie alla collaborazione con il Comune di Pesaro/Assessorati alla Bellezza, Crescita e Solidarietà - alla conferenza di presentazione sono intervenuti e hanno manifestato il loro assenso e la loro disponibilità al progetto gli assessori Vimini, Ceccarelli e Mengucci - e la Provincia di Pesaro e Urbino. L’appuntamento del 9 febbraio alla San Giovanni, al quale parteciperà la musicoterapeuta Marzia Mancini, è pensato come pomeriggio di informazione con giochi e improvvisazioni musicali.

Verrà anche annunciato un ciclo di laboratori musicali per scoprire e sperimentare la musica in famiglia promossi dall’associazione ‘Il Giardino delle Voci’, che si svolgeranno sabato 15 e 29 febbraio e 14 marzo (dalle 15.30) nell’Aula Concerti gentilmente concessa dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Gaudiano, Angela De Marchi. Curati da Marzia Mancini, i laboratori saranno divisi in base all’età (0-1/2-3/4-6 anni) e offriranno l’opportunità di esplorare il patrimonio musicale dell’infanzia; iscrizioni entro il 13 febbraio, costo a famiglia: iscrizione 10 euro + 30 euro (per l’intero ciclo). Info 346 1110422, info@ilgiardinodellevoci.it