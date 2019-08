Pesaro, 1 agosto 2019 - È il giorno del Palio dei Bracieri. Dal pomeriggio, a partire dalle 17, si accenderanno i riflettori sulla nona edizione della manifestazione che vedrà sfidarsi 16 quartieri pesaresi. Questa sera, alle ore 21, l’attesa sfida tra le cuoche di quartiere contro Giorgione. Cambia location e si modifica leggermente il format, perché per il primo anno l’evento non si svolgerà all’interno della Rocca, ma nel fossato. La serata, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, a differenza delle scorse edizioni vedrà sfidarsi le signore in una mistery box: la prova di abilità sarà la preparazione di un cibo molto semplice e consueto, ma le cuoche non lo sapranno fino a questa sera. Tredici quelle in gara: Gabriella Ferri (Candelara), Loredana Mangani (Case Bruciate), Loredana Cesaretti (Muraglia), Manuela Tebaldi (Montegranaro), Teresa Magnani (Pantano), Roberta Aureli (Porto), Lorena Tamanti (S.M.Arzilla), Adele Sabatini (Treponti), Fabiana Rilli (Tombaccia), Tiziana Baldini (Santa Veneranda), Maria Luisa Mercantini (Villa Ceccolini), Gigliola Sabatini (V.S.Martino), Marta Garavelli (Vismara).

Freccette e Balilla

Inizierà questa sera alle 21, fino al sabato 3 agosto, il Torneo di Freccette, altra novità della nona edizione. Organizzato da Lupen Pozzo, sempre alle 21 in piazzale Matteotti, torna il Torneo di Calcio Balilla (iscrizione gratuita, previste 4 coppie a contrada). L’inizio della manifestazione è previsto per le 17 con i «Mercatini del Palio, di tutto di più», alle 18 aprirà il «Villaggio Gastronomico delle Contrade». Tra gli stand anche RicCettario, il primo che propone il senza glutine, novità per tanti celiaci e intolleranti a latticini: sarà nell’area mercatino in piazzale Matteotti e, oltre alla proposta gastronomica, ci saranno laboratori didattici e creativi per adulti e bambini.

Divieti

Attenzione ai divieti: fino a domenica sera la sosta sarà vietata in parte di piazzale Matteotti e in alcune vie limitrofe alla Rocca, come viale Piave e parte di viale Postumo. Subirà delle modifiche anche la circolazione, segnalate dalla cartellonistica stradale temporanea che coinvolgerà via Buozzi, via Cialdini e via San Francesco.

Edizione social

Sarà il palio più social di sempre: con il concorso della miglior foto e miglior storia su Instagram e la novità di Appalio, studiata insieme a Officine Creative Marchigiane, permetterà di rendere il mondo della manifestazione ancora più accessibile e alla portata di tutti. Servirà per comunicare in modo istantaneo, contattare i capi contrada, vedere i trofei vinti nelle precedenti edizioni. E si sta lavorando perché nel 2020 la App diventi un modo per garantire sicurezza e controllare quante persone ci sono nel fossato tramite gli accessi. Sono 50mila quelle che lo scorso anno, nei 4 giorni di festa, hanno assediato la Rocca: un evento che negli anni sta crescendo e che già si prepara al grande traguardo del prossimo anno: il decimo compleanno.