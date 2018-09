Pesaro, 6 settembre 2018 - Quattro giorni all’insegna dello sport vista mare, del cibo sano e della salute. A Baia Flaminia dal 13 al 16 settembre torna “Pesaro in Fitness”, la manifestazione più energica dell’anno. Migliaia di visitatori previsti, 11 aree allestite, 500mq di pedane e 100 ore di lezioni gratuite per scoprire decine di discipline diverse. Sono gli ingredienti di Pesaro in Fitness, l’evento alla seconda edizione, che si rivolge a famiglie, cultori della palestra ma anche sportivi alle prime armi.

Programma ricchissimo da mattina a sera grazie ai quattro spazi dedicati: l’aria “Moviment” dove si svolgeranno le attività, quella “Espositiva” con stand di grandi brand internazionali, la “Conferenze” che ospiterà dibattiti con medici e sportivi e infine quella Food con aperitivi, bio brunch e ricette della tradizione locale. Base della “capitale del fitness” per un week end sarà l’aria verde del lungomare di Baia Flaminia, la ciclabile, la spiaggia, il mare Adriatico: kite surf, walking, zumba, super jump, taekwondo, pilates, sup, yoga della risata, vela e tante altre disciplina.

Inedito il progetto “San Bartolo in Wellness”: un evento nell’evento, con 11 attività che si svolgeranno nei punti più spettacolari all’interno del Parco Naturale. Yoga al tramonto sulla spiaggia di Fiorenzuola e Vallugola, esercizi posturali sul Tetto del Mondo, trekking e uscite in mountain bike: una palestra a cielo aperto sostenuta anche da numerose aziende pesaresi. Tra queste TeamSystem, molto attenta al benessere dei lavoratori tanto da partecipare all’iniziativa con attività sportive organizzate per i loro dipendenti. Spazio alla prevenzione, con i medici dell’Asur Marche che forniranno informazioni ed effettueranno screening specifici ai visitatori.

La maggior parte delle attività sono su prenotazione, il programma completo si può consultare qui sotto. “Pesaro Fitness” è a ingresso gratuito ed è raggiungibile con i mezzi pubblici (linea 9) da piazzale Matteotti, in biciletta, oppure tramite le navette gratuite messe a disposizione dal 13 al 16 dal San Decenzio. L’evento è promosso dal Comune di Pesaro, Urbino e Gradara. Non ultima l’alternanza scuola lavoro che vedrà protagonisti gli studenti del liceo Scientifico Marconi.