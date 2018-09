Pesaro, 14 settembre 2018 – “Pesaro in Fitness: sport, food &wellness”, è entrata nel vivo. La manifestazione che fino al 16 settembre trasformerà Baia Flaminia in una palestra a cielo aperto, è stata ufficialmente inaugurata questa mattina. “Un evento che promuove le associazioni sportive e le palestre del nostro territorio – spiega il sindaco Matteo Ricci - che dà lustro a Pesaro Città dello Sport e che valorizza Baia Flaminia, uno dei luoghi più belli della città".

Un week end di energia scandito da un ricco programma: kite surf, walking, zumba, super jump, taekwondo, pilates, sup, yoga della risata, vela e tante altre disciplina per un totale di circa 100 ore di lezioni gratuite ospitate nelle 11 aree allestite. "Sono convinta che insieme si dà il massimo – ha detto l’assessore allo Sport Mila Della Dora -.La manifestazione che oggi inauguriamo, e che coinvolge decine di enti, aziende, sponsor e associazioni, ne è un ottimo esempio".

Quest’anno il cuore pulsante di Pesaro in Fitness sarà “San Bartolo in Wallness”, progetto ideato da Non Solo Eventi con la collaborazione di Ente Parco San Bartolo e Regione Marche, dedicato al benessere di mente e corpo che si svolgerà immersi nella natura. “È una bella iniziativa in continua crescita - così Andrea Biancani, Consigliere Regione Marche - che coincide con le attività finanziate dalla Regione per promuovere la cultura dello sport".

Il Parco, che comprende la dorsale collinare che dal porto di Pesaro si estende fino a Gabicce Mare, accoglierà per la prima volta decine di attività come lo yoga al mattino e al tramonto a Vallugola, Orienteering con partenza da Gradara, esercizi posturali sul “Tetto del Mondo”, variegate e suggestive passeggiate e uscite in mountain bike, dislocate nei punti panoramici più spettacolari. Main sponsor TeamSystem, azienda molto attenta al benessere dei lavoratori tanto da partecipare all’iniziativa con attività sportive organizzate per i loro dipendenti. “È un evento capace di coniugare la formazione, l'informazione, il divertimento e il benessere – ha affermato Roberto Di Giacomo -. Caratteristiche che cerchiamo di mostrare nei nostri prodotti dedicati al settore Wellness". Tutti sono invitati a partecipare “Pesaresi, marchigiani, romagnoli per toccare con mano cosa significa approcciarsi a uno stile di vita sano, al fitness e al benessere - Dalila Scatassa, Non Solo Eventi, Organizzatrice "Pesaro in Fitness -. Cercheremo di diffondere la filosofia del Wellness attraverso centinaia di appuntamenti ".

Ad inaugurare l’evento anche i ragazzi della Vis: "Siamo finalmente alle porte del campionato, martedì ci sarà la prima di serie C a Trieste – mister Leonardo Colucci -. Sono curioso di vedere la squadra dopo tante amichevoli che, sì sono utili, ma sono cosa ben diversa dalle partite vere. Quelle in cui ad avere il ruolo principale e a mostrare la vera faccia del gruppo, è la competizione!".

La maggior parte delle attività sono su prenotazione, il programma completo si può scaricare sul sito internet della manifestazione. “Pesaro Fitness” è a ingresso gratuito ed è raggiungibile con i mezzi pubblici (linea 9) da piazzale Matteotti, in biciletta, oppure tramite le navette gratuite messe a disposizione dal 13 al 16 dal San Decenzio.