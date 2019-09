Pesaro, 26 settembre 2019 - Promuovere la vivibilità dei luoghi, ma anche la tolleranza, la solidarietà e l'integrazione. Oltre alla loro pulizia. A Pesaro torna 'Puliamo il mondo', domani (venerdì 27 settembre) e sabato 28, una manifestazione che si svolge in tutto il mondo con lo slogan "Clean Up the World". Diversi gli incontri pubblici e le pulizie degli spazi comuni per sensibilizzare i cittadini sul tema della salvaguardia ambientale.

Si parte venerdì 27 (sera), con un incontro pubblico su inquinamento marino da rifiuti solidi e scarichi acque reflue nella Sub Tridente (strada fra i Due Porti); a seguire, sabato 28 (mattina), si terrà una pulizia pubblica ai lati di Strada Pantano Castagni, nel tratto che va da via Carloni al campo sportivo di Santa Veneranda.

L’iniziativa, a Pesaro, si inserisce nel progetto “L'Arte del Recupero: da rifiuto marino ad opera espositiva” dell’Istituto Mengaroni. “Il Comune di Pesaro aderisce ogni anno da tempo a questa manifestazione – spiega l’assessore alla sostenibilità Heidi Morotti – , ma riteniamo ancora più importante partecipare in questo periodo, quello in cui la sensibilizzazione sui rifiuti abbandonati in acqua e in terra è molto alta: compito delle istituzioni è alimentare questa sensibilità”. La kermesse si realizza grazie alla collaborazione di numerosi soggetti: Circolo Legambiente Pesaro “Il Ragusello”, Comune di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Consiglio Regionale Marche, Parco San Bartolo, Coop Alleanza 3.0, Sub Tridente, Marche Multiservizi, Isde Italia Medici per l'Ambiente, Capitaneria di Porto, Liceo Artistico Mengaroni.



Vediamo il programma nel dettaglio: venerdì 27 settembre, ore 21, al via 'Liberare il mare dei rifiuti', con l'incontro pubblico su inquinamento marino da rifiuti solidi e scarichi acque reflue, che si terrà nella Sede Sub Tridente, in strada fra i Due Porti, a Pesaro. Ad intervenire, Enzo Frulla, Presidente circolo Legambiente Pesaro; Heidi Morotti, Assessore alla Sostenibilità del Comune di Pesaro; Chiara Panicali, Vice Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;Davide Manenti, Presidente Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;Maurizio Tonelli, Presidente Associazione Sub Tridente;Simone Domenico Aspriello, ISDE ITALIA Medici per l'Ambiente; Rossella Chiodini, Liceo Artistico F. Mengaroni, referente per i progetti di educazione alla salute; Marta Cecconi, Consigliera di Amministrazione e Presidente di zona soci Pesaro Urbino Coop Alleanza 3.0; Sauro Pari, Presidente Fondazione Cetacea onlus-Riccione C.F. (CP); Maurizio Tipaldi, Comandante del Compartimento Marittimo di Pesaro;Chiara Tagnani, responsabile campagne Legambiente Marche; Massimo Galuzzi, Presidente Marche Multiservizi Spa; Andrea Biancani, Consigliere Regionale e Presidente Commissione Ambiente Regione Marche; Giuseppe Prioli, Presidente Associazione Mediterranea Acquacoltori AMA; Francesca Pulcini, Presidente Legambiente Marche. Si terrà poi la consegna della tessera di Legambiente a cittadini esemplari per meriti ambientali. A moderare l'incontro, la giornalista Francesca Pedini.

Sabato 28, invece, dalle 9 alle 12, si terrà l'iniziativa 'Puliamo la città', con la pulizia ai lati di Strada Pantano Castagni, nel tratto che va da via Carloni al campo sportivo di Santa Veneranda. Sarà presente il gruppo Volentieri Volontari e il gruppo comunale di Protezione Civile.