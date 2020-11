Pesaro, 18 novembre 2020 - Si svolgerà dal 30 novembre al 6 dicembre la Settimana delle Residenze Digitali, su progetto di AMAT, un vero e proprio festival on line dedicato alle contaminazioni tra teatro, danza e ambiente digitale che sperimenta nuove forme di creazione e di fruizione. Nonostante il periodo di grande difficoltà per il mondo del teatro e non solo, AMAT trova nuove forme per sostenere la creatività degli artisti. Il circuito marchigiano di teatro, musica, danza e circo “titolare di residenza”, riconosciuto da Regione Marche e MIBACT, è al lavoro dallo scorso marzo – in pieno lockdown – al progetto delle Residenze Digitali, dal quale nasce ora il festival della Settimana delle Residenze Digitali.

L’inaugurazione ci sarà il 30 novembre (ore 18) con OLYMPUS: Prometeo, progetto della compagnia spagnola Agrupación Señor Serrano costituita da Àlex Serrano, Pau Palacios e Barbara Bloin. Una formazione dal respiro internazionale, già vincitrice nel 2015 del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia, che utilizza la ricchezza di strumenti innovativi e tradizionali per estendere i confini del proprio teatro. Sempre il 30 novembre (dalle 18 alle 23), prende il via anche il progetto K, nato dalla collaborazione tra la compagnia Illoco Teatro e gli studenti del Corso di Scenografia virtuale dell’Università La Sapienza diretto dal regista e scenografo pesarese Francesco Calcagnini. Punto di partenza del progetto è il materiale prodotto dalla ricerca sul romanzo America di Kafka, a cura degli studenti universitari, e trasformato in produzione digitale. Guest star della performance online Andrea Cosentino e Sabina Guzzanti.

L’1 e il 2 dicembre, alle 21, appuntamento con Anatomies of Intelligence, progetto ideato dagli artisti internazionali Joana Chicau e Jonathan Reus e dalla compagnia italiana Umanesimo Artificiale fondata da Filippo Rosati. Un lavoro esclusivo che vede dialogare performance e intelligenza artificiale, unendo ricerca e spettacolarizzazione di corpi e algoritmi.

Il 3, 4 e il 5 dicembre (ore 21), 50 spettatori alla volta potranno vivere l’esperienza di Shakespeare Showdown – With a Kiss I Die, ideato da Francesca Montanino, Mauro Parrinello, Matteo Sintucci, del collettivo torinese Enchiridion. Shakespeare Showdown è una riscrittura di Romeo e Giulietta sotto forma di videogioco in cui gli spettatori sono chiamati ad entrare nell’“officina” artistica per scoprire il mondo dietro alla lavorazione dello stesso: dai video rielaborati in pixel-art, alle musiche eseguite in live, fino alla scoperta della crew al lavoro sulla progettazione.

Il 6 dicembre (ore 17), viene presentato Isadora – The TikTok Dance Project, ideato dalla danzatrice e coreografa Giselda Ranieri, dall’esperto di comunicazione digitale Simone Pacini e da Isabella Brogi ed Elisa Sirianni. Il progetto è partito già quattro mesi fa e si è sviluppato su TikTok, cercando di coinvolgere la generazione Z nella produzione di video di danza contemporanea. Performances accessibili online, biglietto simbolico di 3 €, www.liveticket.it/residenzedigitali. Info e credenziali di accesso alle singole performances verranno inviate via email dopo l’acquisto del biglietto.



ma.ri.to.