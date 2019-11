Pesaro, 14 novembre 2019 - «Sogno di una notte di fine autunno: la cucina e vini della Sicilia». Questo il tema della cena degustazione in programma giovedì 21 novembre, ma le cui prenotazioni sono già aperte al Rossini Bistrot di via Passeri (0721 186 1143). Protagonisti i vini del Feudo Tudia che saranno narrati da Otello Renzi. Il menù curato da Cesare Gasparri prevede sarde beccaficu (Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale) abbinate al vino Addisio Terre Siciliane Igp 2018 monovitigno Petit Verdot Cantina Feudo Tudia. Lo stesso vino sarà abbinato al Timballo di maccheroni con fegatini di pollo, mentre il Coniglio “a stimpirata“ con insalata di finocchi e arance avrà come abbinamento un altro grande vino della cantina siciliana: Vrignolo Terre Siciliane Igp 2018, vino con la presenza di due vitigni Nero d’Avola e Petit Verdot.

Ingresso di mora nera, marasca, prugna, con profumi che evolvono in frutta rossa e pungenza di timo. Al sorso è imprendibile con senszioni che vanno sal petalo di rosa rossa al barbaforte, tannino vigoroso e note verdi esilaranti. Il costo è di 38 euro a persona. Alla cena degustazione saranno presenti il Marchese Vincenzo De Gregorio e Signora Gila , Titolari dell’azienda Feudo Tudia realtà che da anni coltiva terreni in biologico , collocata a 650 mt sul livello del mare in Contrada Tudia a Castellana Sicula, in provincia di Palermo. La produzione di vitigni autoctoni come Nero D’Avola, Nerello Mascalese e Inzolia , viene affiancata anche da vitigni nazionali ed internazionali: vini biologici naturali che esprimono il territorio.