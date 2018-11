Pesaro, 31 ottobre 2018 – Sagre, feste paesane e vecchie usanze contadine tutte da riscoprire. Novembre è un mese ricco di manifestazioni da assaporare e gustare. Ecco alcune proposte degli eventi organizzati nell’entroterra pesarese.



Cartoceto Dop. Dal 4 novembre all'11 torna nell'entroterra pesarese uno dei festival più gustosi del territorio: la mostra e mercato dell'olio e dell'oliva arrivata alla 42^ edizione. Nelle prime due domeniche del mese, Cartoceto si tinge di magia, offrendo ai numerosi visitatori un affascinante viaggio tra gusto e natura, arte, spettacoli e grande musica. Quest'anno ospiti Sergio Cammariere, Walter Ricci e Fabrizio Bosso. Tra gli eventi in programma, il Gran Galà del gusto, la cena spettacolo del 10 novembre al Maxi Dancing Settimo Cielo in compagnia della grande Orchestra Casadei e il Diavolo e l'Acquasanta.



Truffle Experience. Fino all'11 novembre Acqualagna ospiterà il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed Anci, a due passi dalla 53^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. il Museo del tartufo Truffle Experience è un luogo iconico nel quale provare esperienze sensoriali autentiche, un susseguirsi di stimoli con percorsi, storie di cavatori alla scoperta del tartufo, ma anche mappe olfattive, una biblioteca digitale, diorami e teatro virtuale, per terminare con un’area food&wine tasting. Fino all’11 novembre Piazza Mattei sarà la casa dei tartufi, mentre il Palatartufo accoglierà l’artigianato e le tipicità del territorio insieme ai sapori di altre regioni italiane.



A spass ti vigle. Montemontanaro, piccolo paese di 300 abitanti nel comune di Montefelcino, vi aspetta da 4 all’11 novembre per una manifestazione pensata per gli amanti della natura e buongustai. Una festa autunnale che propone un mercatino di prodotti tipici, botteghe artigiane aperte e la via degli antichi mestieri. Chi vorrà potrà avvicinarsi alla natura, con passeggiate con gli asini, fermarsi a mangiare negli stand gastronomici e godere della musica e degli spettacoli previsti.



Dia de los Muertos. Fino al 4 novembre Gradara offre un percorso da brivido, adatti tutti i bambini dai 5 ai 105 anni. In questi giorni si pensa che le anime dei defunti tornino dai loro cari e per questo vengono ricordati in colorate celebrazioni con musica, bevande e cibi tradizionali. In questo percorso incontrerai strani e bizzarri personaggi che ti accompagneranno nel loro mondo ironicamente spaventoso.

Sapori e Aromi d’Autunno. Dal 18 al 25 novembre, il Salotto del Gusto di Fano è la manifestazione enogastronomica che mette in vetrina le eccellenze marchigiane e i commercianti più qualificati. Un’ occasione per la consegna dei riconoscimenti per il Premio Marche Nostre, conferito ogni anno ad aziende, operatori ed esperti, distintisi nel campo della produzione e valorizzazione agroalimentare. Saranno più di cento le aziende che parteciperanno a Sapori e Aromi d'Autunno, troverete il meglio dell'eccellenza delle Marche: formaggi pecorini e di fossa, tartufi, vini, salumi, olio extravergine, pane e pasta, funghi, confetture e specialità gastronomiche. Il Salotto del Gusto sarà arricchito anche da incontri, laboratori per assaggiatori, degustazioni tematiche, concorsi, il Gran Galà dell’Olio, Pane & Olio in Piazza, Galà del Bollito, mostre, musica e spettacoli.

Fiera del formaggio di Fossa. Il 17 e 18 novembre Talamello (PU) ospiterà la sagra del celebre formaggio conosciuto in tutto il mondo per il suo sapore e per il suo metodo di stagionatura. Misto, a base di latte di pecora e mucca, dal sapore delicato e leggermente piccante, la sua particolarità deriva da una tradizione contadina del XV secolo.



Candele a Candelara. Dall’ultimo week end di novembre si comincerà a respirare l’aria di Natale, con la manifestazione dedicata alle candele di ogni forma e colore. Dal 24 e 25 novembre, 1 e 9 dicembre e 8, 9, 15 e 16 dicembre 2018, la 15^ edizione vi aspetta a Candelara con mercatini artigianale, artisti di strada, laboratori, concerti e gli spettacoli che animeranno le vie dell’incantevole borgo medievale nelle dolci colline del pesarese.