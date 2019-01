Pesaro, 5 gennaio 2019 - Ci siamo, che la caccia all'affare abbia inizio. A Pesaro, come in tutte le Marche, gli attesi ribassi iniziano oggi. Se avevate pensato di non acquistare più quel cappotto tanto amato o quell'accessorio che avete solo osato guardare da lontano perché troppo caro, oggi, può essere davvero l'occasione giusta per comprarlo a prezzi convenienti.

LEGGI ANCHE I consigli per non prendere fregature

Gli sconti iniziano oggi in tutte le Regioni italiane, tranne in Basilicata e Valle d'Aosta, dove sono partiti con anticipo (rispettivamente, il 2 e 3 gennaio). Le previsioni sono abbastanza positive, anche se come fanno notare dalla Confcommercio di Pesaro e Urbino, “la crisi economica del 2008 non è ancora finita e la corsa all’acquisto, negli ultimi anni, è andata sempre più scemando”. Ad ogni modo, oggi sarà per molti l’occasione più allettante per rivoluzionare con stile (e amodici prezzi) il proprio guardaroba. Un vera e propria caccia al tesoro che a Pesaro durerà fino al 1 marzo. Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, iniziative importate dagli Stati Uniti che coincidono con i giorni successivi al Ringraziamento, quello dei ribassi invernali è infatti uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani per fare acquisti: gli sconti, nei negozi, ma anche online, riguardano ogni settore e categoria, in primis l’abbigliamento.

LEGGI ANCHE Saldi invernali 2019, commercianti ottimisti ma senza esagerare

Per Davide Ippaso, segretario di Confcommercio Pesaro e Urbino, “il trend di quest’anno si manterrà in linea con quello del 2018: i primi giorni sicuramente andranno bene, poi la caccia all’affare andrà scemando, anche perché ora si tende più a comperare un capo mirato da tempo, ma il saldo vero e proprio, ha perso il suo appeal”. Per quale motivo? “Perché non è questo il periodo giusto per fare sconti - dice Ippaso - , non a caso si chiamano ‘saldi di fine stagione’, ma iniziano troppo presto. Lo diciamo da anni che in questo modo non funziona, anche se ovviamente speriamo anche noi che gli operatori possano riprendere ossigeno, grazie ad essi, per far fronte alle spese”. E quindi? “Quindi non è giusto auspicare il black friday continuo, tenendo in considerazione che le vendite promozionali si possono fare tutto l’anno, tranne i 30 giorni precedenti la data dei saldi - prosegue il segretario - . E poi c’è Amazon, con il suo commercio selvaggio e con la cattiva abitudine dei clienti che vanno a provare capi nei negozi e poi acquistano online per risparmiare, non rendendosi conto che facendo così, danneggiano tutte quelle attività locali che danno lavoro alle persone”.

Secondo i calcoli di Confcommercio Marche Centrali, il valore stimato dei saldi invernali 2019, solo nelle Marche, è di 160 milioni di euro, per un acquisto medio a famiglia di 280 euro ed una spesa di circa 121 euro a persona per abbigliamento, calzature e accessori.